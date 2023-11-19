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張鈞甯喜事近了？ 導演柯汶利傳過了張媽媽那關

娛樂新聞組／綜合報導
張鈞甯傳出年底完成終身大事。(本報資料照片)
張鈞甯傳出年底完成終身大事。(本報資料照片)

41歲張鈞甯昔日緋聞對象趙又廷邱澤等人都已成人夫，她也傳出好事近，被爆與38歲馬來西亞導演柯汶利將在年底結婚。據傳2人已祕戀一段時間，張鈞甯曾演過柯汶利執導的「唐人街探案」、「女心理師」，彼此情投意合已論及婚嫁，男方也過了高標準的張媽媽那關。

張鈞甯被問及此事未正面回應，只說最近有點忙，是否「忙喜事」？她卻反問：「金馬創投是喜事嗎？」沒承認也沒否認。她的經紀人回覆也同樣曖昧，僅表示：「鈞甯目前都在忙新電影項目的籌備，她在每個人生階段有自己的安排，工作和感情都是，有好消息的話會再分享給大家，謝謝大家的關心。」並未否認喜訊。

柯汶利雖是馬來西亞人，但與台灣影視圈緣分也頗深，曾就讀世新大學口語傳播系和廣告系、北藝大電影所導演組，曾以「自由人」獲金鐘迷你劇集導演獎，近幾年則轉往大陸影視圈發展，作品也都叫好叫座。

回顧張鈞甯的情史包括趙又廷、大陸男星張翰、邱澤等，還曾傳出跟關中女兒關雲娣的導演老公林哲樂交往，但張鈞甯唯一認愛的只有科技公司CEO黃凱偉，2人在2016年分手。

張鈞甯在宣傳監製、主演的電影「查無此心」時，曾自認是戀愛腦，從不害怕談戀愛，不過她對婚姻沒憧憬，「但我想要找到可以一起過生活的人。」依她對年底閃嫁傳聞沒說死的態度，也許柯汶利就是她想一起過生活的人。

柯汶利。（圖：公視提供）
柯汶利。（圖：公視提供）

趙又廷 邱澤 心理師

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