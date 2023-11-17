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楊貴媚早知侯孝賢病情 讚台灣影視圈沒洩密「很溫暖」

記者杜沛學／台北報導
楊貴媚(右)與王渝屏在劇集「暗潮」中互看不順眼。(記者李政龍／攝影)
楊貴媚(右)與王渝屏在劇集「暗潮」中互看不順眼。(記者李政龍／攝影)

國際名導侯孝賢被歐美媒體曝光罹患阿茲海默症，消息震驚影壇，影后楊貴媚近日出席公視人生劇展「暗潮」記者會，坦言對此「很早就聽說」，但在台無論是媒體、影人都很尊重、保護他，大多祕而不洩，直呼：「真的很溫暖，這就是台灣影劇圈的價值。」

楊貴媚與侯孝賢從未合作過，但私下認識，幾年前也曾在電影街遇到侯孝賢與兒子，還拍了合照。至於侯孝賢的病情，她認為在電影圈早已是「不能說的秘密」，也很疑惑為何會被外媒揭露。同時她也喊話：「希望他可以好起來，還是有可能的。」

「暗潮」中，楊貴媚與洪都拉斯各自帶著兒子范睿修、女兒王渝屏重組家庭，但洪都拉斯、范睿修相繼去世，楊貴媚與王渝屏則互看不順眼。提到生離死別，29歲的王渝屏很有感，年初時與她同齡的同學因泛舟，被水沖走而離世；近期領她出道的導演陳慧翎也癌逝，她前幾天還參加了陳慧翎的告別式。王渝屏透露，與陳慧翎最後一次聯繫，是對方恭喜她入圍今年金鐘獎，對導演的身體狀況細節不是很清楚。

楊貴媚欽點洪都拉斯演老公，笑說是因沒有合作過，想「換夫」，同時讚洪都拉斯近期的戲劇表現都讓人驚艷。一場兩人同睡帳篷的戲，本還想自加親密戲，結果被導演拒絕，畫面只看到洪都拉斯伸手要抱楊貴媚，導演就喊「卡」，讓楊貴媚笑說：「我腳都還沒上去耶！」

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