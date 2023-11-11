瓊瑤 點頭解禁「窗外」 重現17歲林青霞

林青霞「窗外」中的劇照被網友瘋傳。(取材自Ｘ平台)

獲得今年金馬獎終身成就獎的林青霞，第一部電影「窗外」在金馬影展 上終於解禁 ，觀眾得以看到林青霞17歲時清純面貌，也看到瓊瑤第一部創作小說登上銀幕。

林青霞的出道作「窗外」記錄她17歲時青春的樣貌。(圖：金馬執委會提供)

當年瓊瑤為了母親打三年官司，阻止「窗外」在台灣上映，這回瓊瑤的首肯來自於林青霞請託，她表示：「我為這部電影不知道哭了多少次，當時被逼到想自殺，但如今父母過世，覺得人生也應該沒有甚麼仇恨了」。

「窗外」當年因半自傳內容將母親形容成反派，引發瓊瑤母親極度不滿，費了好大功夫才母女修復情感；1973年宋存壽導演把「窗外」再次搬上銀幕，並由新人林青霞主演，瓊瑤不願意母女關係節外生枝，於是訴諸法律與導演對簿公堂，最終瓊瑤獲勝，她雖勉強同意影片拍攝，但禁止影片在台灣上映。

這部電影對瓊瑤來說是「錐心之痛」，她說，之前林青霞希望她能同意「窗外」重映，但是她始終沒有鬆口，直到去年青霞把修復版電影傳給瓊瑤看，她才終於同意。瓊瑤說她在「還珠格格」一書裡寫過一句金句：「饒恕，是世間最大的美德。」也是給這部電影最後的結論。

85歲瓊瑤總共出版71部小說，寫完「雪花飄落之前」，瓊瑤原本沒有計畫再寫書，但因緣際會認識馬來西亞的讀者粉絲孟瑞，對方初中起讀瓊瑤小說，將過去寫下的金句寄給瓊瑤後，讓瓊瑤大為感動，想起網路上有很多她的「金句」都被人惡搞且錯誤叢生，瓊瑤一時感慨，邀請孟瑞試著把作品金句都挑出來，沒想到半個月以後，孟瑞果真發給瓊瑤，瓊瑤決定要一起聯名出版。