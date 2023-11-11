我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

瓊瑤 點頭解禁「窗外」 重現17歲林青霞

記者楊起鳳╱綜合報導
林青霞「窗外」中的劇照被網友瘋傳。(取材自Ｘ平台)
林青霞「窗外」中的劇照被網友瘋傳。(取材自Ｘ平台)

獲得今年金馬獎終身成就獎的林青霞，第一部電影「窗外」在金馬影展上終於解禁，觀眾得以看到林青霞17歲時清純面貌，也看到瓊瑤第一部創作小說登上銀幕。

林青霞的出道作「窗外」記錄她17歲時青春的樣貌。(圖：金馬執委會提供)
林青霞的出道作「窗外」記錄她17歲時青春的樣貌。(圖：金馬執委會提供)

當年瓊瑤為了母親打三年官司，阻止「窗外」在台灣上映，這回瓊瑤的首肯來自於林青霞請託，她表示：「我為這部電影不知道哭了多少次，當時被逼到想自殺，但如今父母過世，覺得人生也應該沒有甚麼仇恨了」。

「窗外」當年因半自傳內容將母親形容成反派，引發瓊瑤母親極度不滿，費了好大功夫才母女修復情感；1973年宋存壽導演把「窗外」再次搬上銀幕，並由新人林青霞主演，瓊瑤不願意母女關係節外生枝，於是訴諸法律與導演對簿公堂，最終瓊瑤獲勝，她雖勉強同意影片拍攝，但禁止影片在台灣上映。

這部電影對瓊瑤來說是「錐心之痛」，她說，之前林青霞希望她能同意「窗外」重映，但是她始終沒有鬆口，直到去年青霞把修復版電影傳給瓊瑤看，她才終於同意。瓊瑤說她在「還珠格格」一書裡寫過一句金句：「饒恕，是世間最大的美德。」也是給這部電影最後的結論。

85歲瓊瑤總共出版71部小說，寫完「雪花飄落之前」，瓊瑤原本沒有計畫再寫書，但因緣際會認識馬來西亞的讀者粉絲孟瑞，對方初中起讀瓊瑤小說，將過去寫下的金句寄給瓊瑤後，讓瓊瑤大為感動，想起網路上有很多她的「金句」都被人惡搞且錯誤叢生，瓊瑤一時感慨，邀請孟瑞試著把作品金句都挑出來，沒想到半個月以後，孟瑞果真發給瓊瑤，瓊瑤決定要一起聯名出版。

她說：「以前大家都說有華人的地方就有瓊瑤，一直不敢相信，沒想到真的有這麼年輕的馬來西亞粉絲可以這麼懂我。」瓊瑤十分重視這次出版的「瓊章瑤句」，先前因為封面照片延遲發行，目前已確定將於11月15日正式上架開賣，限量1000本，賣完就「絕版」，她表示這將會是有生之年最後一本書。

今年是瓊瑤創作60周年，她吐露出版新書的過程。(取材自臉書)
今年是瓊瑤創作60周年，她吐露出版新書的過程。(取材自臉書)

華人 影展 解禁

上一則

泰勒絲巡演大唱「我戀愛了」 男友沒出現

下一則

張雲龍被爆戀情反打「假」 狗仔道歉：心力交瘁 認錯了

延伸閱讀

瓊瑤親曝林青霞「窗外」解禁主因：當時被逼到想自殺

瓊瑤親曝林青霞「窗外」解禁主因：當時被逼到想自殺
台灣電影亮相亞洲影展 為角逐奧斯卡暖身

台灣電影亮相亞洲影展 為角逐奧斯卡暖身
轉型？楊冪傳淪為二番 將當章子怡女配

轉型？楊冪傳淪為二番 將當章子怡女配
曾說不出口…莎朗史東爆剛出道時遭電影高層露下體性騷

曾說不出口…莎朗史東爆剛出道時遭電影高層露下體性騷

熱門新聞

「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
楊紫(右二)搭檔小8歲范丞丞(右一)，引發網友質疑「年齡差」太大。(取材自微博)

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

2023-11-05 20:31
小勞勃道尼的「鋼鐵人」已從漫威退場。（圖：迪士尼提供）

鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

2023-11-08 21:57
圖／擷自instagram

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

2023-11-03 13:16

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院