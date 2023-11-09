林志玲搭北野武 再當「金馬最美頒獎人」

曾2度主持金馬獎的林志玲將搭配導演北野武頒獎。(圖：金馬執委會提供)

第60屆金馬獎華麗頒獎嘉賓最新一波嘉賓陣容公開，不僅有李安、許鞍華等知名導演，另有日本 影帝役所廣司、妻夫木聰以及影后滿島光也在名單之中，其他明星還包括張震、阮經天、張艾嘉 、陳淑芳、李心潔、桂綸鎂以及謝盈萱，過去曾兩度主持金馬獎典禮的林志玲 ，也將與國際名導北野武合體頒獎。

林志玲曾兩度擔任金馬獎典禮主持人，近年嫁給日本男星AKIRA之後，重心逐漸放在家庭、慈善工作，精通日文的她，這回難得現身與北野武一同合體，兩人會撞擊出什麼樣的火花，令人期待。林志玲也透過經紀人分享回金馬獎頒獎的感想，「姐姐很榮幸很開心又有機會參與華語電影工作者的盛會，期待與新朋友老朋友們見面。」

許光漢目前正在日本拍攝新片，這次搭配「First Love 初戀」影后滿島光，同樣是看點滿滿，妻夫木聰則會與一起演過「刺客聶隱娘」的好友張震再續前緣一起亮相。曾拿過日本金像獎四座演技獎的日本國民影帝役所廣司，這次則會與三屆金馬影后張艾嘉一起揭曉本屆影帝。

而在影后部分，則由陳淑芳、李心潔、桂綸鎂、陳湘琪、謝盈萱等五位金馬影后一起加持。第60屆金馬獎將於本月25日舉行。