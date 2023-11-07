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腫得像豬頭 伊能靜揭「人生最醜時刻」內幕 原因暖哭網友

噓！星聞／即時報導
伊能靜近日提起過去備孕的艱辛過程，笑喊當時堪稱是人生最醜的時刻。（截圖自伊能靜微博、小紅書）
伊能靜近日提起過去備孕的艱辛過程，笑喊當時堪稱是人生最醜的時刻。（截圖自伊能靜微博、小紅書）

55歲女星伊能靜過去和庾澄慶（哈林）有一段婚姻，2015年與小10歲中國演員秦昊再婚，育有1女。近日她談起過去剛與秦昊結婚時，曾一度胖到被媒體大作文章，還直言那段時光堪稱是「人生最醜的時刻」。

伊能靜在小紅書分享二婚後努力拚生子的艱辛過程，並在發文中以「人生最醜的時刻，卻是內心最堅定的時刻」來形容那段時間的心境。她表示，婚後雖然公婆沒催促她生孩子，但她卻希望秦昊能體驗為人父母的喜悅，因此期盼寶寶的到來。

伊能靜還曝光當時因打針身體水腫，因代謝差整個人「腫得像豬頭」，甚至還影響到工作，直言中間有幾次都想放棄，持續了約莫半年後，自覺身體有些吃不消，並向秦昊提議這個月想休息一下，後來那個月開始變得嗜睡、臉上長痘痘、生理期沒來，還想「說完蛋了我不但沒有懷孕，反而還更年期了」，助理則提醒她可能是懷孕，驗完後發現兩條線，隔天立刻到大醫院檢查，聽到肚子裡的女兒強壯心音相當興奮，「現在講起來都很想哭，我彷彿看到了在天上的她終於到我身體裡說一聲『媽媽，我準備好，我來了』」。

被問到過去因為備孕時成「人生最醜時刻」是否會難過？伊能靜則感性回說：「不會，因為我知道自己正在經歷一段什麼樣的歷程」，當時她告訴自己「這段過程有點像是我跟米粒一種在天上的磨合，我總是告訴我自己，寶寶已經在天上排隊看著我了，我所要做的事情就是把身體照顧好」。

一席話感動許多正在備孕的女性，網友們紛紛留言表示：「看完都流淚了」、「每一個備孕的媽媽都是在等待他的寶寶」、「看完好感動，被你的言語治癒到，感覺好溫暖」、「『媽媽，你準備好了，我來了！』聽到這句話好感動」、「遇到不催的家庭真的很好」。

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