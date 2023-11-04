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告五人美東唱到美西 征服紐約、聖荷西傳奇舞台

記者梅衍儂／綜合報導
告五人演出時逢萬聖節，打造節慶特別舞台。(圖：相信音樂提供)
告五人演出時逢萬聖節，打造節慶特別舞台。(圖：相信音樂提供)

告五人「第一次新世界巡迴演唱會 宇宙的有趣」日前到美國開唱，他們五天內從美東唱到美西，在最富盛名的表演殿堂紐約林肯中心和傳奇巨星李小龍、滾石合唱團、皇后合唱團等必登舞台的聖荷西San Jose Civic轟動演出，場場爆滿，台上與觀眾近距離演出，更引暴歌迷嗨衝包圍舞台。

告五人這回到紐約林肯中心和聖荷西San Jose Civic開唱，坦言心情倍感緊張和興奮，民謠傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）、鄧麗君及李宗盛等天王天后都曾在前者開唱，後者更是一絕，許多傳奇人物如一代巨星李小龍、遠近馳名的搖滾樂團皇后合唱團（Queen）、滾石合唱團（The Rolling Stones）、都曾在建立近90年的San Jose Civic舞台表演過。

告五人分享：「其實到演出前，我們都還是處於非常驚怕和敬畏之心，覺得能跟這些傳奇人物們站在同一個地方表演，是非常幸福的一件事，謝謝你們在！」為了一睹告五人風采，還有歌迷遠從西雅圖、溫哥華、台北、上海、北京追到紐約和聖荷西來，讓告五人感到相當窩心。

適逢萬聖節期間演出的告五人，也在加州過了人生最接地氣的萬聖夜，哲謙透露演出前一晚在吃飯時，就不斷有人上門按電鈴，挨家挨戶收集糖果，這讓三位團員玩性大發，犬青扮成長頸鹿、雲安穿上海象裝、哲謙則套上暴龍服迎接登門的小朋友。雲安興奮說：「我們還趴在窗戶看有沒有小朋友上門來給糖！」哲謙則大笑：「結果小孩被我的恐龍裝嚇到。」

犬青歌聲動人。(圖：相信音樂提供)
犬青歌聲動人。(圖：相信音樂提供)
巧逢萬聖夜，告五人搞笑扮裝撒糖意外嚇壞登門小孩。(圖：相信音樂提供)
巧逢萬聖夜，告五人搞笑扮裝撒糖意外嚇壞登門小孩。(圖：相信音樂提供)
告五人登上皇后合唱團、李小龍都登台過的聖荷西San Jose Civic演出。(...
告五人登上皇后合唱團、李小龍都登台過的聖荷西San Jose Civic演出。(圖：相信音樂提供)

聖荷西 李小龍 加州

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