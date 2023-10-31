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許光漢尋找初戀 牽手清原果耶火花四射

記者蘇詠智／綜合報導
清原果耶（左）與許光漢首度攜手，在「青春18x2 通往有你的旅程」演感情對手戲。(圖：翻滾吧男孩電影公司提供)
清原果耶（左）與許光漢首度攜手，在「青春18x2 通往有你的旅程」演感情對手戲。(圖：翻滾吧男孩電影公司提供)

許光漢近年來紅遍台、港、南韓，已被戲稱是「亞洲公共財」，而他將有作品進軍日本影壇、和「透明女孩」清原果耶在台日合作的電影「青春18x2 通往有你的旅程」，也確定要在明年的3月14日白色情人節上映動。

許光漢在「青春18x2 通往有你的旅程」有36歲熟男的造型。(圖：翻滾吧男孩電影...
許光漢在「青春18x2 通往有你的旅程」有36歲熟男的造型。(圖：翻滾吧男孩電影公司提供)

「青春18x2 通往有你的旅程」描述男主角18歲時碰到前往台灣打工度假的日本女生，18年後自己前往日本旅遊，搭著火車要去她的故鄉，一路上心情經過許多轉變。先前影片的先前日本首發預告及劇照公開，就引來廣大迴響，許多影迷興奮直呼：「許光漢跨足全亞洲了！」而台版的最新前導預告和海報，就呈現出他在片中從18歲演到36歲的轉變。他表示拍攝前便思考過該做什麼變化：「我自己給Jimmy（男主角名）這個角色設定一點模糊感，因為他在這18年之間，心裡是有點忐忑、不確定的。」

「青春18x2 通往有你的旅程」將於明年白色情人節在台上映。(圖：翻滾吧男孩電影...
「青春18x2 通往有你的旅程」將於明年白色情人節在台上映。(圖：翻滾吧男孩電影公司提供)

提到這次和清原果耶的合作，許光漢認為一開始因為語言的關係，比較難溝通和聊天，但慢慢地培養了默契後，也會互相開玩笑，稱讚清原果耶有著成熟的靈魂：「不論在應對之中，或是演戲時的專業表現，她都不像一位21歲的女孩，讓我很佩服。」只是很可惜沒時間好好帶她去品嘗在地小吃。清原果耶則是從開拍前就很興奮，坦言：「希望我們在兩地交織出的火花，那些細膩美好的時光能夠溫暖大家的心。」

許光漢在「青春18x2 通往有你的旅程」又有引人矚目的演出。(圖：翻滾吧男孩電影...
許光漢在「青春18x2 通往有你的旅程」又有引人矚目的演出。(圖：翻滾吧男孩電影公司提供)

「青春18x2 通往有你的旅程」幕前陣容吸睛，幕後也有位引起注意的人物—首次擔任監製的金馬影帝張震，他解釋道：「國際拍攝是一個考驗也是學習機會，讓不同工作及文化背景的電影人有了更多交流，給予影片不同的魅力。我一直以來都有關注藤井道人導演的作品，非常欣賞他作品散發的獨特魅力，在拍攝中我非常信任導演，尊重且支持創作者的想法。」而許光漢和清原果耶之間的火花，他更感到驚豔不已。

堅強的幕後團隊也是吸引許光漢接演的原因之一，他表示一直很想跟藤井道人導演合作，曾看過對方的作品、對於藤井道人詮釋電影的方式很感興趣。這次合作後，發現藤井道人很細膩且非常有想像力，「導演會講一些氛圍感的東西，比方說這場戲希望我像是睜開眼像剛出生的嬰兒，這是我之前沒有遇過的導戲方式，對我來講是蠻受用的。」藤井道人對於電影有自己的堅持之餘，也會給演員發揮及想像空間，讓許光漢感到新奇卻也相當適應。

許光漢在「青春18x2 通往有你的旅程」角色年齡跨度大。(圖：翻滾吧男孩電影公司...
許光漢在「青春18x2 通往有你的旅程」角色年齡跨度大。(圖：翻滾吧男孩電影公司提供)

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