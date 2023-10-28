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林福地電影修復重映 蔡振南心疼侯導

記者陳建嘉╱綜合報導
林福地(中)早期兩部台語片修復重映，周遊(右)在這兩片都有演出，左為李朝永。(圖：國家影視聽中心提供)
林福地(中)早期兩部台語片修復重映，周遊(右)在這兩片都有演出，左為李朝永。(圖：國家影視聽中心提供)

台灣89歲導演林福地、藝人蔡振南、吳靜嫻、周遊以及李朝永出席世界遺產日活動，蔡振南被問導演侯孝賢因為罹患阿茲海默症息影時表示：「我們一直都有在關心，希望他能繼續拍片。」林福地則提到，侯孝賢妻子曹寶鳳曾經擔任他的場記，表現優秀，蔡振南大讚「桃李滿天下」。

此次活動特別放映林福地導演早期兩部電影「夕陽西下」、「琉球之戀」，經過數位修復後，於國家影視聽中心公開播映，導演林福地回憶起這是他執導的最後兩部台語片，但因為當時太忙碌，結果直到現在還沒看過電影，「真想看一看，我到底拍了什麼玩意兒」。

周遊在這兩片都有演出，對當時演出的台語電影如數家珍，還說當時不只到沖繩，更到美軍基地表演，慰問當地僑胞，「55年前的我可是相當美麗」，當時她因為太愛遲到，讓林福地導演氣到寫了一個「歡迎美國水雞」的紙牌，讓周遊記憶猶新；她還說有次到了現場之後，竟然直接收工，至於有沒有被導演罵哭，她得意表示「當然沒有」。

一旁李朝永也大讚老婆「年輕又青春」，不過周遊透露，其實二、三年前去檢查，發現腦有點萎縮，年紀大了記憶難免會減退，不過自己做電視看的劇本很多，記憶力一直維持得不錯，當然也有吃銀杏等保健食品。

侯孝賢 阿茲海默症 世界遺產

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