金鐘話題延燒／吳宗憲酸曾國城拿獎 評審喊尊重結果

吳宗憲暗酸曾國城(圖)得獎，引來評審回應。(記者李政龍/攝影)

第58屆金鐘獎落幕後，吳宗憲對於益智及實境節目主持人獎由曾國城拿下，忍不住酸「我就從來沒有做過那麼輕鬆的節目」。對此，節目類的評審總召李景白在臉書 發文提出四點回應。

噓！星聞報導，李景白自認，「擔任這一屆節目類的評審總召，一開始應允受邀我就知道，無論如何妥善謹慎，最終結果都不會讓所有人滿意」，因此列出四點來說明，第一點就是「製作節目的辛苦與花多少錢多少時間並非評比重點」，指出評比標準裡沒有辛苦程度與預算 指數這些項目，所以評審也不會據此評比分數。

第二點，「新舊傳統還是時髦現代不是節目好不好看的要件」，並舉例當年「瘋神無雙」把秀場短劇作為主內容一樣讓人捧腹，傳統的東西重新賦予生命也可以很好看，很潮很新的節目也可能咀嚼無味。

第三點，「獎項從來就不會有100分的分類方式」，談到金鐘獎獎項分類歷經數次改變，但從來沒有一次可以滿足所有人，而主辦單位對於分類一直保持開放態度，透過更多的討論相信可以得到更好的分類方式，或是更能被接受的獎項分類。

第四點，「最終結果可以受到公評但應被尊重」，李景白認為，結果當然可以被討論，但也應該被尊重，應當尊重發表意見的人這是他的權利，相對也該尊重評審的決定因為這也是他被賦予的權利。