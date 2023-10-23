我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

金鐘話題延燒／吳宗憲酸曾國城拿獎 評審喊尊重結果

娛樂新聞組／綜合報導
吳宗憲暗酸曾國城(圖)得獎，引來評審回應。(記者李政龍/攝影)
吳宗憲暗酸曾國城(圖)得獎，引來評審回應。(記者李政龍/攝影)

第58屆金鐘獎落幕後，吳宗憲對於益智及實境節目主持人獎由曾國城拿下，忍不住酸「我就從來沒有做過那麼輕鬆的節目」。對此，節目類的評審總召李景白在臉書發文提出四點回應。

噓！星聞報導，李景白自認，「擔任這一屆節目類的評審總召，一開始應允受邀我就知道，無論如何妥善謹慎，最終結果都不會讓所有人滿意」，因此列出四點來說明，第一點就是「製作節目的辛苦與花多少錢多少時間並非評比重點」，指出評比標準裡沒有辛苦程度與預算指數這些項目，所以評審也不會據此評比分數。

第二點，「新舊傳統還是時髦現代不是節目好不好看的要件」，並舉例當年「瘋神無雙」把秀場短劇作為主內容一樣讓人捧腹，傳統的東西重新賦予生命也可以很好看，很潮很新的節目也可能咀嚼無味。

第三點，「獎項從來就不會有100分的分類方式」，談到金鐘獎獎項分類歷經數次改變，但從來沒有一次可以滿足所有人，而主辦單位對於分類一直保持開放態度，透過更多的討論相信可以得到更好的分類方式，或是更能被接受的獎項分類。

第四點，「最終結果可以受到公評但應被尊重」，李景白認為，結果當然可以被討論，但也應該被尊重，應當尊重發表意見的人這是他的權利，相對也該尊重評審的決定因為這也是他被賦予的權利。

最後李景白呼籲，「貶低對手的批判方式是政客的手段，不該是我們同業間的辯證方式」，更點名胡瓜讓他最為動容與尊敬，「雖然他年年槓龜，他依然年年參加，因為如果連我們自己都不重視，那也沒人會重視」。

吳宗憲(圖)暗酸曾國城得獎，引來評審回應。(記者李政龍／攝影)
吳宗憲(圖)暗酸曾國城得獎，引來評審回應。(記者李政龍／攝影)

預算 臉書

上一則

陳妍希下樓梯「踩到裙襬」慘摔 跌坐畫面流出

下一則

活煮海鮮PO上網 胡杏兒挨批「太殘忍」

延伸閱讀

胡瓜慶功熊霓陪 吳宗憲不再角逐金鐘

胡瓜慶功熊霓陪 吳宗憲不再角逐金鐘
吳宗憲、曾國城、胡瓜奪金鐘大獎 吳宣布不再參加

吳宗憲、曾國城、胡瓜奪金鐘大獎 吳宣布不再參加
「一字千金」6度鍍金 曾國城：真的很燒腦

「一字千金」6度鍍金 曾國城：真的很燒腦

金鐘獎／「康熙綠葉」陳漢典出道18年首奪獎 不忘謝小S、蔡康永

金鐘獎／「康熙綠葉」陳漢典出道18年首奪獎 不忘謝小S、蔡康永

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。（取材自微博）

兩片布包不住… 「新疆維納斯」秀絕美胸型

2023-10-20 02:22
林青霞教陳漫打乒乓球。（取材小紅書）

林青霞這也行…攬肩扶手教打乒乓球 姿勢很專業

2023-10-20 22:19
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。(取材自微博)

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

2023-10-19 07:30

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個