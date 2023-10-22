金鐘紅毯…桂綸鎂自信貴氣 王淨橘紅搶鏡

桂綸鎂的山茶花刺繡絲絨長洋裝，率性又貴氣。（記者沈育嘉／攝影）

第58屆金鐘獎舉辦戲劇類頒獎，紅毯上星光雲集，女星桂綸鎂、王淨、安心亞、邱偲琹紛紛以個性或性感晚禮服搭配珠寶，男星如莊凱勛、薛仕凌、吳慷仁、姚淳耀也不遑多讓，各自選擇造型珠寶胸針或雅緻西裝登場，一展紳士風範。

紅毯第一美的桂綸鎂，以香奈兒的山茶花刺繡絲絨長洋裝搭配香奈兒頂級珠寶，非典、自信，打破紅毯以黑、紅、性感的風格主流。王淨的橘紅色連身衣搭配同色調的禮服長裙，一如她的甜美笑容，讓人如沐春風。安心亞的深藍色亮片珠飾長禮服也頗受好評，甚至在鏡頭前360度轉圈、小秀美背，並穿戴上De Beers高級珠寶，全身珠寶總價約台幣620萬元（約19萬美元）。

以懸疑推理劇「模仿犯」入圍 戲劇類最佳女配角的邱偲琹，雪紡訂製禮服夢幻浪漫，搭配上耳畔Hearts on Fire的Aerial Triple Chandlier白K金鑽石耳環，更顯空靈飄逸。以「人選之人－造浪者」入圍最佳女配角的蔡亘晏，半透金屬馬賽克洋裝十足性感、前衛，全身再配戴法國皇室愛用的CHAUMET珠寶、並以形體設計猶如冠冕的Joséphine Splendeur Impériale鉑金戒指、暗藏貴族風範。夏于喬則配戴上義大利 珠寶DAMIANI，其中Masterpiece Optical並帶有1960年的搖擺倫敦普普藝術風格，懷舊優雅。