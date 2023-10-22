金鐘紅毯…桂綸鎂自信貴氣 王淨橘紅搶鏡
第58屆金鐘獎舉辦戲劇類頒獎，紅毯上星光雲集，女星桂綸鎂、王淨、安心亞、邱偲琹紛紛以個性或性感晚禮服搭配珠寶，男星如莊凱勛、薛仕凌、吳慷仁、姚淳耀也不遑多讓，各自選擇造型珠寶胸針或雅緻西裝登場，一展紳士風範。
紅毯第一美的桂綸鎂，以香奈兒的山茶花刺繡絲絨長洋裝搭配香奈兒頂級珠寶，非典、自信，打破紅毯以黑、紅、性感的風格主流。王淨的橘紅色連身衣搭配同色調的禮服長裙，一如她的甜美笑容，讓人如沐春風。安心亞的深藍色亮片珠飾長禮服也頗受好評，甚至在鏡頭前360度轉圈、小秀美背，並穿戴上De Beers高級珠寶，全身珠寶總價約台幣620萬元（約19萬美元）。
以懸疑推理劇「模仿犯」入圍戲劇類最佳女配角的邱偲琹，雪紡訂製禮服夢幻浪漫，搭配上耳畔Hearts on Fire的Aerial Triple Chandlier白K金鑽石耳環，更顯空靈飄逸。以「人選之人－造浪者」入圍最佳女配角的蔡亘晏，半透金屬馬賽克洋裝十足性感、前衛，全身再配戴法國皇室愛用的CHAUMET珠寶、並以形體設計猶如冠冕的Joséphine Splendeur Impériale鉑金戒指、暗藏貴族風範。夏于喬則配戴上義大利珠寶DAMIANI，其中Masterpiece Optical並帶有1960年的搖擺倫敦普普藝術風格，懷舊優雅。
紅毯四帥中，莊凱勛和薛仕凌分別在西裝領片上小秀心思：前者配戴了Tiffany & Co.石上鳥鑽石紫水晶胸針，後者則以Ferragamo西裝巧搭美洲豹鑽石胸針，一霸氣、一靈動；姚淳耀的黑色亮片西裝則再度呼應今年風格趨勢，並搭配上PIAGET伯爵的Polo Emperador玫瑰金陀飛輪腕表，一「表」上看台幣665萬元（約20.5萬美元），非一般奢華。而吳慷仁則以不對稱絲瓜亮片領的Giorgio Armani西裝出席，雖沒有名表或珠寶傍身，但自信笑容，就是一線男星的標準配備了。
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