金鐘迷你劇后帝…許瑋甯獎獻外公 李程彬淚謝貴人

許瑋甯以「她和她的她」奪下迷你劇女主角獎。（記者王聰賢／攝影）

許瑋甯 與李程彬雙雙以「她和她的她」奪下迷你劇集視后、視帝寶座，許瑋甯在台上一度哽咽，透露是想到外公；李程彬則用台語對媽媽告白「我愛你」，笑說是講了媽媽「最不喜歡的話」。

許瑋甯在「她」劇中飾演身心靈受創的「林晨曦」一角，而在拍攝「她」劇時，外公身體狀況已快撐不住，後台受訪時忍不住落淚，對已去世的外公喊話：「謝謝你這麼愛我。」要把獎獻給他，也一直都有感受到外公無形的陪伴。提到老公邱澤 ，她也感性表示：「謝謝他一直在我旁邊，陪伴是最重要的。」得獎後是否要生個小孩慶祝一下？她笑說：「我們沒有討論到這個。」也還來不及跟老公報喜。邱澤正在青島拍電影，第一時間關注典禮，並說：「為她感到驕傲，不枉費那段時間，我每天在家洗衣、洗碗、擦地，她是最棒的。」

這是許瑋甯第2座金鐘獎，上一次得獎是6年前以「16個夏天」奪金鐘女配角獎，許瑋甯形容：「有點忘記獎盃原來這麼沉重，而且手套太滑，要花一點力量拿住，有點像演這個角色時，要靠自己把自己抓住。」她把獎金獻給工作團隊，要請大家吃一頓好的。

李程彬在「她」劇中因許瑋甯「解離」，一人分飾反差極大的兩角。對媽用台語告白，他解釋，因媽媽對國語反應比較慢，而自己是單親家庭長大，媽媽同時也是父親，「她不喜歡說愛、擁抱，會覺得彆扭。」但媽媽很關心金鐘獎，前一天金鐘獎頒發節目類獎項時，媽媽還緊張地打電話關心「怎麼沒去」，令他哭笑不得。