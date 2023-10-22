我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

金鐘迷你劇后帝…許瑋甯獎獻外公 李程彬淚謝貴人

記者杜沛學、陳慧貞／綜合報導
許瑋甯以「她和她的她」奪下迷你劇女主角獎。（記者王聰賢／攝影）
許瑋甯以「她和她的她」奪下迷你劇女主角獎。（記者王聰賢／攝影）

許瑋甯與李程彬雙雙以「她和她的她」奪下迷你劇集視后、視帝寶座，許瑋甯在台上一度哽咽，透露是想到外公；李程彬則用台語對媽媽告白「我愛你」，笑說是講了媽媽「最不喜歡的話」。

許瑋甯在「她」劇中飾演身心靈受創的「林晨曦」一角，而在拍攝「她」劇時，外公身體狀況已快撐不住，後台受訪時忍不住落淚，對已去世的外公喊話：「謝謝你這麼愛我。」要把獎獻給他，也一直都有感受到外公無形的陪伴。提到老公邱澤，她也感性表示：「謝謝他一直在我旁邊，陪伴是最重要的。」得獎後是否要生個小孩慶祝一下？她笑說：「我們沒有討論到這個。」也還來不及跟老公報喜。邱澤正在青島拍電影，第一時間關注典禮，並說：「為她感到驕傲，不枉費那段時間，我每天在家洗衣、洗碗、擦地，她是最棒的。」

這是許瑋甯第2座金鐘獎，上一次得獎是6年前以「16個夏天」奪金鐘女配角獎，許瑋甯形容：「有點忘記獎盃原來這麼沉重，而且手套太滑，要花一點力量拿住，有點像演這個角色時，要靠自己把自己抓住。」她把獎金獻給工作團隊，要請大家吃一頓好的。

李程彬在「她」劇中因許瑋甯「解離」，一人分飾反差極大的兩角。對媽用台語告白，他解釋，因媽媽對國語反應比較慢，而自己是單親家庭長大，媽媽同時也是父親，「她不喜歡說愛、擁抱，會覺得彆扭。」但媽媽很關心金鐘獎，前一天金鐘獎頒發節目類獎項時，媽媽還緊張地打電話關心「怎麼沒去」，令他哭笑不得。

李程彬也淚謝生命中的貴人鄭元暢，以及兄弟朋友對他的不離不棄，直言：「曾經鼓勵、支持、嘲笑、辱罵我的人，因為有你們才成就今天的我。」他一直很克制自己不要哭，下台才發現腿軟，「真的沒想到，在台上先吸一口氣才講，看到秒數一直在倒數，壓力好大。」對於獎金，承諾會在家鄉金湖辦流水席。

李程彬憑著「她和她的她」拿下迷你劇男主角獎。（記者王聰賢／攝影）
李程彬憑著「她和她的她」拿下迷你劇男主角獎。（記者王聰賢／攝影）

許瑋甯 邱澤

上一則

李玟下葬 母首發聲：心痛如絞 揭Bruce「多年出軌、包小三」

下一則

「霸道總裁」幫網紅帶貨 突整場臭臉、甚至直接拆台

延伸閱讀

金鐘慶功／許瑋甯甜洩邱澤「電話內容」 5字曝做人進度

金鐘慶功／許瑋甯甜洩邱澤「電話內容」 5字曝做人進度
金鐘慶功／沒得獎仍閃炸 孫可芳牽手劉冠廷低語一句話

金鐘慶功／沒得獎仍閃炸 孫可芳牽手劉冠廷低語一句話
金鐘慶功／蔡淑臻封后後台大哭 狹路相逢安心亞獻抱抱

金鐘慶功／蔡淑臻封后後台大哭 狹路相逢安心亞獻抱抱
金鐘慶功／薛仕凌頻得獎網友要挖他祖墳 他聽後這麼說

金鐘慶功／薛仕凌頻得獎網友要挖他祖墳 他聽後這麼說

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。（取材自微博）

兩片布包不住… 「新疆維納斯」秀絕美胸型

2023-10-20 02:22

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機