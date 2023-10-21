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金鐘典禮大烏龍 追思環節誤植仍活著的導演照片

金鐘慶功／許瑋甯甜洩邱澤「電話內容」 5字曝做人進度

記者陳慧貞／即時報導
許瑋甯以「她和她的她」拿下金鐘迷你劇集女主角獎，會後出席慶功宴。（記者沈昱嘉／攝影）
許瑋甯以「她和她的她」拿下金鐘迷你劇集女主角獎，會後出席慶功宴。（記者沈昱嘉／攝影）

許瑋甯Netflix夯劇「她和她的她」勇奪金鐘58迷你劇集女主角獎，慶功宴上，她透露得獎後有和老公邱澤通上電話，聽聞先前邱澤回應媒體為愛妻摘下后冠感到驕傲一事，她甜蜜讚尪「很幽默」，笑稱：「我只能說他很愛我，很可愛，謝謝！」，至於是否「喜上加喜」生小孩，許瑋甯驚呼道：「我能控制嗎？」，簡單5字回應外界關注話題。

「她和她的她」在本屆金鐘獎戲劇類拿下4項大獎，囊括迷男女主角獎，還有新人獎和編劇獎，慶功宴上，許瑋甯、李程彬、林奕嵐、丁寧與導演卓立、編劇溫郁芳齊聚慶功；當許瑋甯順利奪獎，老公邱澤當下也傳來訊息慶賀：「為她感到驕傲，不枉費那段時間，我每天在家洗衣洗碗擦地。她是最棒的」，許瑋甯表示得獎後有和邱澤通上電話：「我知道他有說這些，我們在電話那頭都笑了！」

許瑋甯以一襲白色開高衩禮服出席金鐘頒獎典禮，腰身以下寬鬆裙擺造型，被媒體懷疑似「有喜」？她瞪大眼驚呼：「我覺得服裝很美，已經很貼身了耶，我只想要漂亮，而且我已經快要窒息了...」，表示懷孕一事非自己能控制，且這段時間她還瘦了4公斤，目前體重僅47公斤，而當媒體頻催生喊「努力」時，令一旁身為三寶媽的丁寧也忍不住出聲：「當女生已經很努力了。」

林奕嵐(左起)、許瑋甯、李程彬、編劇溫郁芳出席Netflix「她和她的她」金鐘慶...
林奕嵐(左起)、許瑋甯、李程彬、編劇溫郁芳出席Netflix「她和她的她」金鐘慶功宴。（記者沈昱嘉／攝影）

許瑋甯 邱澤 Netflix

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