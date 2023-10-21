金鐘紅毯「黑白雙美」 峮峮、豆花妹秀美腿

峮峮（左）身穿一身開衩黑色長洋裝，大秀長腿。蔡黃汝（右）以白色洋裝亮相，清新甜美。（記者李政龍／攝影）

第58屆金鐘獎的節目類典禮順利落幕，紅毯上的明星造型總為人帶來驚喜與創意。藝人陶晶瑩、「豆花妹」蔡黃汝、「峮峮」吳函峮、人氣男星范少勳各自展現隆重典雅或氣質大方。

一黑、一白組合登場的豆花妹蔡黃汝與啦啦隊人氣女孩「峮峮」吳函峮，則是當晚最甜美。其中，蔡黃汝一身白色小禮服，除了禮服充滿戲劇效果的波浪與皺褶，豆花妹身上再配戴上珍珠珠寶，甜美氣質一如珍珠、清新婉約；峮峮則身穿一身開衩黑色長洋裝，大秀長腿放送粉絲福利 ，黑色洋裝並以白色勾邊、營造俐落氣勢。

在《換個爸媽過幾天》節目中擁有出色表現的大霈（李霈瑜），紅毯造型身穿暗紫色深V長洋裝，一轉身還大露背，相當性感，身高173公分的她，腳踩10公分高跟鞋，身材更顯高挑，但到受訪區前，裙擺被馬大元踩到，她笑說：「大家都滿緊張的，還好還好。」而盤髮造型搭配珍珠鑲嵌長項鍊。

大霈身穿暗紫色深V長洋裝，大露美背。（記者李政龍／攝影）

范少勳以灰色雙排扣西裝搭配PIAGET表，中性而閃耀。（本報記者／攝影）

萬紅叢中一點「帥」的范少勳，成套的淺灰色西裝打破紅毯典禮男裝的「黑」色傳統，搶眼、年輕，他服裝剪裁與色系雖然相當襯身材以及氣色，不過有媒體評論認盤他的油頭髮型卻有些用力過猛，看上去略顯油膩，成為整體造型唯一敗筆。