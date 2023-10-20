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撇清落跑說 具俊曄：汪小菲滿口謊言

記者林怡秀╱綜合報導
具俊曄說「汪小菲滿口謊言」，要大家別相信。 (圖：經紀人提供)
具俊曄說「汪小菲滿口謊言」，要大家別相信。 (圖：經紀人提供)

女星大S（徐熙媛）和汪小菲已離婚2年，但汪小菲日前突然在直播中說想和大S復婚，還稱具俊曄「跑了」；具俊曄出席活動被問及汪小菲話題，他心疼說：「以前言論我還不在意，但他這次針對的是熙媛，我的心情不是很美麗。」他表示自己每次回南韓不超過2天，兩人每天也都會親親，證明感情不變。

汪小菲直播中說大S因為確診，身體狀況不佳，具俊曄表示老婆身體無恙，但精神壓力比較大。原因是前夫汪小菲嗎？具俊曄坦言「希望大家可以點到為止，也不要去相信汪小菲說的話」，考慮提告嗎？具俊曄表示並不喜歡把事情鬧大，「希望各位不要相信他，他說的都是謊言，只要大家不去相信，他才會知道自己這樣是錯的，才會停止」。

大S本月6日過生日，他笑說為了準備愛妻的生日禮物，足足花了1個多月的時間準備，「之前我們一起看韓劇，我發現她好像很喜歡裡面女演員的珍珠項鍊，所以就買來送給她。」他已不記得是哪部韓劇，也忘了價錢，認為心意更重要。

小S先前曾說過姊姊連去廁所都要姊夫抱，他澄清沒到那麼誇張，但兩人確實很恩愛，每天都習慣親吻對方。

具俊曄媽媽先前到台灣也見過大S，不但稱讚媳婦漂亮，也把大S當成自己的女兒，具俊曄說，老婆會用簡單的韓文和媽媽交流，「結果媽媽回了一大串韓文，熙媛根本聽不懂」，婆媳相處十分和諧。

大S離婚2年，仍甩不開前夫話題。(取材自Instagram)
大S離婚2年，仍甩不開前夫話題。(取材自Instagram)

具俊曄 大S 汪小菲

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