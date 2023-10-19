我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

被汪小菲爆料「跑了」 具俊曄親反擊：他說的都是謊言

記者林怡秀／即時報導
具俊曄出席藝術展，並展出自己的作品。（圖：經紀人提供）
具俊曄出席藝術展，並展出自己的作品。（圖：經紀人提供）

台女星大S（徐熙媛）和汪小菲雖已離婚2年，大S去年也和舊愛具俊曄再婚，但汪小菲日前突然在直播中驚爆自己想和大S復婚，還稱具俊曄「跑了」，具俊曄19日出席藝術展，被問及汪小菲話題，他心疼表示「以前針對我我不在意，但這次針對的是熙媛，我的心情不是很美麗。」他表示自己回韓國不會超過兩天，兩人每天也都會親親，證明感情不變。

汪小菲之前在直播中說大S因為確診，身體狀況不佳，具俊曄表示老婆身體無恙，但精神壓力比較大，問他是因為前夫汪小菲嗎？他坦言希望大家可以點到為止，也不要去相信汪小菲說的話，那有考慮過提告？他表示並不喜歡把事情鬧大，「希望各位不要相信他，他說的都是謊言，只要不去相信，他就會停止這些動作。」

大S本月6日過生日，他笑說為了準備愛妻的生日禮物，足足花了1個多月的時間準備，「之前一起看韓劇，我有發現她好像很喜歡裡面女演員的珍珠項鍊，所以就買來送給她。」他已不記得是哪部韓劇，也忘了價錢，認為心意更重要，小S先前曾說過姊姊連去廁所都要姊夫抱，他趁機澄清沒到那麼誇張，但兩人確實很恩愛，每天都習慣親吻對方，媽媽先前來台灣也見過大S，不但稱讚媳婦漂亮，也把大S當成自己的女兒，婆媳關係也十分和諧。

具俊曄今出席藝術展，接受媒體訪問。（記者林怡秀／攝影）
具俊曄今出席藝術展，接受媒體訪問。（記者林怡秀／攝影）

大S 汪小菲 具俊曄

上一則

「你好，李煥英」好萊塢將翻拍 賈玲變製作人

延伸閱讀

汪小菲撇想復婚 PO大S放閃照寫「2字」秒刪除

汪小菲撇想復婚 PO大S放閃照寫「2字」秒刪除
被指邊詆毀邊示愛 汪小菲要大S經紀人3天內公開道歉

被指邊詆毀邊示愛 汪小菲要大S經紀人3天內公開道歉
大S認汪小菲求復婚 「別邊詆毀邊示愛」

大S認汪小菲求復婚 「別邊詆毀邊示愛」
大S證實汪小菲多次求復婚遭拒 「別邊詆毀邊示愛」

大S證實汪小菲多次求復婚遭拒 「別邊詆毀邊示愛」

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21
高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
陳奕迅「FEAR AND DREAMS」世界巡演，圖為他在台北小巨蛋演出。（記者李政龍／攝影）

陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議

2023-10-14 16:27

超人氣

更多 >
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」