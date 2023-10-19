被汪小菲爆料「跑了」 具俊曄親反擊：他說的都是謊言

具俊曄出席藝術展，並展出自己的作品。（圖：經紀人提供）

台女星大S （徐熙媛）和汪小菲 雖已離婚2年，大S去年也和舊愛具俊曄 再婚，但汪小菲日前突然在直播中驚爆自己想和大S復婚，還稱具俊曄「跑了」，具俊曄19日出席藝術展，被問及汪小菲話題，他心疼表示「以前針對我我不在意，但這次針對的是熙媛，我的心情不是很美麗。」他表示自己回韓國不會超過兩天，兩人每天也都會親親，證明感情不變。

汪小菲之前在直播中說大S因為確診，身體狀況不佳，具俊曄表示老婆身體無恙，但精神壓力比較大，問他是因為前夫汪小菲嗎？他坦言希望大家可以點到為止，也不要去相信汪小菲說的話，那有考慮過提告？他表示並不喜歡把事情鬧大，「希望各位不要相信他，他說的都是謊言，只要不去相信，他就會停止這些動作。」