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吳姍儒產後真敢講 自詡私密處會發光不怕停電

記者林怡秀╱綜合報導
吳姍儒代言私密處保養品， 害羞表示老公有幫忙照顧「妹妹」。(記者王聰賢／攝影)
吳姍儒代言私密處保養品， 害羞表示老公有幫忙照顧「妹妹」。(記者王聰賢／攝影)

台灣主持人吳姍儒代言私密保養品，媒體好奇她要如何推薦，她豁出去說「我們家前兩天停電，完全沒問題」，說完忍不住遮臉大笑；至於老公對她的使用成果還滿意嗎？她自信說「一直以來都很讚」，也表示懷孕期間老公有使用保養品替她照顧「妹妹」，但其他時候她還是自己來。

吳姍儒解釋，過去小S曾稱自己的私密處有如「月光寶盒」一樣閃亮，Sandy則豁出去直呼：「我家前兩天停電，我是沒有這個問題的。」Sandy自詡算是能「自體發光」，還脫口表示：「一直以來老公都說讚。」

她進一步補充，當初懷孕時助產師建議使用護理油保養，她害羞表示「按摩是真的有建議，就先生可以幫忙，因為這肚子很大沒有辦法照顧到自己」，她深怕大家想歪，不忘強調，「是健康的，是為了幫助生產」。

金鐘獎本周末登場，她直呼心情緊張，父親吳宗憲先前說過不會和她一起走紅毯，和她走紅毯的另有其人，吳姍儒對此則堅決不露口風：「算是個小彩蛋吧，但怕大家會有點小失望。」她自認絕對不可能得獎，當天單純就是陪榜的心情。

而她和吳宗憲先前一起參加KID大婚，吳宗憲大手筆包出百萬禮金，吳姍儒不吃醋，只在意吳宗憲金鐘獎貼文竟把她的照片卡掉，當初吳宗憲也承諾過她生兒子就包百萬紅包，有收到嗎？她大驚：「沒有耶，我也忘了跟他要。」看來也沒缺這個紅包。

不過當天參加KID婚禮，其中有個畫面讓她特別難忘，「爸爸拉著我的手跑到會場，突然間我們都停下來，兩人同時泛淚，因為這也是我兩年前辦婚禮的地方，爸爸拉著我的手準備走紅毯。」

小S

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