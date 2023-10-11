KID雙十補辦婚宴 吳宗憲紅包百萬

KID(左)一家三口開心在雙十辦婚宴。(圖：PhiStudio提供)

台灣藝人KID與老婆Rita去年2月登記結婚，今年1月喜迎兒子「木木」，小兩口選在10月10日雙十當天於文華東方酒店席開40桌補辦婚宴，KID圈內人緣好，藝人賓客如庹宗康、曾莞婷、小鐘、鬼鬼、李玉璽、峮峮、Junior和未婚妻林萱瑜都出席獻上祝福。

吳宗憲因要錄「小明星大跟班」，婚宴來去匆匆，但他仍霸氣包出台幣百萬紅包，實現承諾。

KID婚禮現場的布置走森林木質系，沒有過多的儀式拘束，兒子木木就是婚禮花童，KID表示，主要想透過婚禮親自感謝這一路來支持他的家人、好朋友和長輩們。他感性說到，登記結婚後接著兒子木木也出生了，娶到Rita對他而言是娶到一整個家，並多了親家一家人對他的支持與愛護，這是辦婚宴最重要的意義。

KID也特別請曾幫小鬼（黃鴻升 ）手工訂製的西裝師傅Edison，為他打造婚禮西裝，他也幫自己的爸爸、丈人及兩個姐夫都訂製同一款式的西裝，象徵接下來的日子都會是永遠的一家人，連兒子木木也有專屬的西裝背心；而之所以會選在10月10號辦婚宴，其中一個原因也是因為木木在10點10分出生。

鬼鬼被問紅包包多少，高EQ回答「談錢傷感情」，庹宗康說KID剛結婚時就跟他請教如何當個好爸爸，他也不吝分享過來人的經驗，問他會催生KID再生第二胎嗎？他笑回「我今晚就來催他，一個太孤單了，要兩個比較好。」