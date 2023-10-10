我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

盧廣仲拍吻戲前 吃洋蔥臭豆腐

記者陳建嘉／綜合報導
盧廣仲(右)、江齊在「他馬克老闆」默契十足。（記者沈昱嘉／攝影）
盧廣仲(右)、江齊在「他馬克老闆」默契十足。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男歌手盧廣仲與導演瞿友寧合作奇幻喜劇「他馬克老闆」，看盡職場甘苦，盧廣仲還與「最美新人」江齊上演吻戲，兩人互動親切，常互開玩笑，盧廣仲幽默爆料：「拍吻戲前，我們會先故意去吃臭豆腐、洋蔥、大蒜。」逗得一旁的江齊哈哈大笑。

「他馬克老闆」改編自圖文漫畫「我是馬克」，盧廣仲提到自己與「馬克」的共通點，都是來自鄉下，對工作都很有理想，他就讀大學時就已是歌手，工作至今，是否有過倦怠？他認為對待任何事，都要有積極正面的態度，「如果你想要的目標，能與你的工作取得平衡，那會比較愉悅，如果真的很痛苦，我會離開」，並說自己也時常遇到壓力，但都是給予自己的高標準，「當然會很痛苦，但就是要想辦法做到」。

盧廣仲、江齊有段浪漫的雨中吻戲，但其實拍起來並不輕鬆，由於當時已經深夜，兩人甫吃完晚餐，嘴裡都有味道，而他們剛確診完，身體還很虛，卻要一直淋人造雨，整體而言並不舒服，拍吻戲時，兩人甚至還沒有默契，全因江齊才剛與盧廣仲認識，「彼此還講不到10句話，當下只覺得很緊張，一點浪漫感覺都沒有」。

不過他們後來培養出同袍情誼，盧廣仲格外照顧這位新人，「我會跟她分享營養補給品，還有一些好吃的食物」，還會昇華她的心靈世界，「我推薦她看經典電影『海上鋼琴師』，發現主角演戲時眼睛都沒有眨，我們拍片也在學他們，後來好像都在比賽誰先眨眼」。

但是盧廣仲自承與片中飾演前女友的知名YouTuber「阿翰」默契更佳，「我們已經不是第一次演情侶了，我也很習慣，我們可能上一輩子就當情侶了吧」，更大方說未來也許能與阿翰演吻戲。

YouTuber

上一則

Lisa身價千億韓元 BLACKPINK續約無望？

下一則

大S認汪小菲求復婚 「別邊詆毀邊示愛」

延伸閱讀

啤酒黑糖燉牛肉

啤酒黑糖燉牛肉
盧廣仲第7次攻蛋 累到躺舞台喘氣

盧廣仲第7次攻蛋 累到躺舞台喘氣
養生／多吃洋蔥 抗癌增骨密度

養生／多吃洋蔥 抗癌增骨密度
姜濤見宋芸樺變迷弟 害羞告白：本人比電影還漂亮

姜濤見宋芸樺變迷弟 害羞告白：本人比電影還漂亮

熱門新聞

陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。(取材自Instagram)

鄭少秋痛失大女兒 次女鄭欣宜消失半年也令人擔心

2023-10-02 21:25
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治