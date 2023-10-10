盧廣仲拍吻戲前 吃洋蔥臭豆腐

盧廣仲(右)、江齊在「他馬克老闆」默契十足。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男歌手盧廣仲與導演瞿友寧合作奇幻喜劇「他馬克老闆」，看盡職場甘苦，盧廣仲還與「最美新人」江齊上演吻戲，兩人互動親切，常互開玩笑，盧廣仲幽默爆料：「拍吻戲前，我們會先故意去吃臭豆腐、洋蔥、大蒜。」逗得一旁的江齊哈哈大笑。

「他馬克老闆」改編自圖文漫畫「我是馬克」，盧廣仲提到自己與「馬克」的共通點，都是來自鄉下，對工作都很有理想，他就讀大學時就已是歌手，工作至今，是否有過倦怠？他認為對待任何事，都要有積極正面的態度，「如果你想要的目標，能與你的工作取得平衡，那會比較愉悅，如果真的很痛苦，我會離開」，並說自己也時常遇到壓力，但都是給予自己的高標準，「當然會很痛苦，但就是要想辦法做到」。

盧廣仲、江齊有段浪漫的雨中吻戲，但其實拍起來並不輕鬆，由於當時已經深夜，兩人甫吃完晚餐，嘴裡都有味道，而他們剛確診完，身體還很虛，卻要一直淋人造雨，整體而言並不舒服，拍吻戲時，兩人甚至還沒有默契，全因江齊才剛與盧廣仲認識，「彼此還講不到10句話，當下只覺得很緊張，一點浪漫感覺都沒有」。

不過他們後來培養出同袍情誼，盧廣仲格外照顧這位新人，「我會跟她分享營養補給品，還有一些好吃的食物」，還會昇華她的心靈世界，「我推薦她看經典電影『海上鋼琴師』，發現主角演戲時眼睛都沒有眨，我們拍片也在學他們，後來好像都在比賽誰先眨眼」。

但是盧廣仲自承與片中飾演前女友的知名YouTuber 「阿翰」默契更佳，「我們已經不是第一次演情侶了，我也很習慣，我們可能上一輩子就當情侶了吧」，更大方說未來也許能與阿翰演吻戲。