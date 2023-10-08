我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

許光漢搭日本女星 「青春」演繹跨國戀

記者蘇詠智／綜合報導
許光漢在「青春18x2」中角色年齡跨度大。（圖：翻滾吧男孩電影有限公司提供）
許光漢在「青春18x2」中角色年齡跨度大。（圖：翻滾吧男孩電影有限公司提供）

台灣男星許光漢近年來在亞洲各地人氣大爆發，日前正式加入韓劇演出，引起一陣話題，但他其實早先已經拍完一部台、日合作的電影「青春18x2」，與日本年輕一代的當紅演技派女星清原果耶搭檔扮演片中的純情男女，片子也將台日兩地的四季美景都收錄其中，甚至還到了台灣觀眾熟知的「灌籃高手」著名場地—鎌倉高校前車站取景，日本將於明年5月上映，台灣也將在10月底公布上映資訊，值得期待。

許光漢隨著「想見你」紅到南韓，可望以「青春18x2」進軍日本演藝界，片子由「餘命十年」、「新聞記者」導演藤井道人編導，將在台灣掀起話題的網路遊記「青春18×2 日本慢車流浪記」搬上大銀幕，金馬影帝張震首度擔任監製，也為這部電影更增話題。

片中許光漢要演出相隔18年的年輕男孩與成年男子不同心境，演技的表現空間頗為寬廣，他先是因為打工認識了大自己四歲、日本來的女背包客，彼此相處了一個夏天後，對她產生了愛慕之意，她卻突然要回日本，因此過了18年，他再次在老家找到她寄來的明信片，決定要好好面對過去，到日本獨自一人旅遊，坐火車去她的故鄉，但兩人是否還有機會再相遇？甫公布的首支預告片，一開始就是許光漢說著國語的內心獨白，開啟了一幕幕頗有「情書」味道的清新、文藝風格影像，應該能讓喜愛「想見你」的觀眾，再次被吸引。

「青春18x2」其實算是許光漢第一次完整的國際合作影片，他表示接到邀約時很興奮但也很緊張，看完劇本覺得非常青春，可是要講日文台詞，很怕自己的日文扛不住，只能盡己所能地全都背下來，也多虧那時候的翻譯老師細心認真地教導，才能完成。一開始可能因為語言的關係，與日本的人員需要一些磨合時期，但很快就能進入狀況，也體驗到台灣和日本不同的文化，有很多的第一次，既有趣，也學習到很多。監製張震也大讚他和清原果耶都是很優秀的演員，很期待看到他們在片中展現的火花。

清原果耶是「青春18x2」的女主角。（圖：翻滾吧男孩電影有限公司提供）
清原果耶是「青春18x2」的女主角。（圖：翻滾吧男孩電影有限公司提供）

日本 許光漢 韓劇

上一則

張國立首度搭檔韓庚 上演「不可言說」父子情

下一則

梁洛施生三子無緣豪門 零修圖「真實狀態」太驚人

延伸閱讀

「解凍格陵蘭」計畫獲日本設計獎百大 評審：全球領導人應效仿

「解凍格陵蘭」計畫獲日本設計獎百大 評審：全球領導人應效仿
杭州亞運／日本19歲天才少女 摔跤連勝130場

杭州亞運／日本19歲天才少女 摔跤連勝130場
日本東京補助女性凍卵 申請人數比預期多一倍

日本東京補助女性凍卵 申請人數比預期多一倍
杭州亞運／中國棒球遭逆轉、日本奪銅 維持3強壟斷局面

杭州亞運／中國棒球遭逆轉、日本奪銅 維持3強壟斷局面

熱門新聞

謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／本報系資料照片

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

2023-10-01 15:53
陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。(取材自Instagram)

鄭少秋痛失大女兒 次女鄭欣宜消失半年也令人擔心

2023-10-02 21:25
鄭少秋（右）偕妻子官晶華。(本報資料照片)

鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了

2023-10-01 22:28
全智賢。圖／摘自微博

全智賢生圖眼袋、法令紋藏不住 網卻讚：老了也美

2023-09-30 09:51

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911