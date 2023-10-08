許光漢搭日本女星 「青春」演繹跨國戀
台灣男星許光漢近年來在亞洲各地人氣大爆發，日前正式加入韓劇演出，引起一陣話題，但他其實早先已經拍完一部台、日合作的電影「青春18x2」，與日本年輕一代的當紅演技派女星清原果耶搭檔扮演片中的純情男女，片子也將台日兩地的四季美景都收錄其中，甚至還到了台灣觀眾熟知的「灌籃高手」著名場地—鎌倉高校前車站取景，日本將於明年5月上映，台灣也將在10月底公布上映資訊，值得期待。
許光漢隨著「想見你」紅到南韓，可望以「青春18x2」進軍日本演藝界，片子由「餘命十年」、「新聞記者」導演藤井道人編導，將在台灣掀起話題的網路遊記「青春18×2 日本慢車流浪記」搬上大銀幕，金馬影帝張震首度擔任監製，也為這部電影更增話題。
片中許光漢要演出相隔18年的年輕男孩與成年男子不同心境，演技的表現空間頗為寬廣，他先是因為打工認識了大自己四歲、日本來的女背包客，彼此相處了一個夏天後，對她產生了愛慕之意，她卻突然要回日本，因此過了18年，他再次在老家找到她寄來的明信片，決定要好好面對過去，到日本獨自一人旅遊，坐火車去她的故鄉，但兩人是否還有機會再相遇？甫公布的首支預告片，一開始就是許光漢說著國語的內心獨白，開啟了一幕幕頗有「情書」味道的清新、文藝風格影像，應該能讓喜愛「想見你」的觀眾，再次被吸引。
「青春18x2」其實算是許光漢第一次完整的國際合作影片，他表示接到邀約時很興奮但也很緊張，看完劇本覺得非常青春，可是要講日文台詞，很怕自己的日文扛不住，只能盡己所能地全都背下來，也多虧那時候的翻譯老師細心認真地教導，才能完成。一開始可能因為語言的關係，與日本的人員需要一些磨合時期，但很快就能進入狀況，也體驗到台灣和日本不同的文化，有很多的第一次，既有趣，也學習到很多。監製張震也大讚他和清原果耶都是很優秀的演員，很期待看到他們在片中展現的火花。
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