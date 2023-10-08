許光漢搭日本女星 「青春」演繹跨國戀

許光漢在「青春18x2」中角色年齡跨度大。（圖：翻滾吧男孩電影有限公司提供）

台灣男星許光漢 近年來在亞洲各地人氣大爆發，日前正式加入韓劇 演出，引起一陣話題，但他其實早先已經拍完一部台、日合作的電影「青春18x2」，與日本 年輕一代的當紅演技派女星清原果耶搭檔扮演片中的純情男女，片子也將台日兩地的四季美景都收錄其中，甚至還到了台灣觀眾熟知的「灌籃高手」著名場地—鎌倉高校前車站取景，日本將於明年5月上映，台灣也將在10月底公布上映資訊，值得期待。

許光漢隨著「想見你」紅到南韓，可望以「青春18x2」進軍日本演藝界，片子由「餘命十年」、「新聞記者」導演藤井道人編導，將在台灣掀起話題的網路遊記「青春18×2 日本慢車流浪記」搬上大銀幕，金馬影帝張震首度擔任監製，也為這部電影更增話題。

片中許光漢要演出相隔18年的年輕男孩與成年男子不同心境，演技的表現空間頗為寬廣，他先是因為打工認識了大自己四歲、日本來的女背包客，彼此相處了一個夏天後，對她產生了愛慕之意，她卻突然要回日本，因此過了18年，他再次在老家找到她寄來的明信片，決定要好好面對過去，到日本獨自一人旅遊，坐火車去她的故鄉，但兩人是否還有機會再相遇？甫公布的首支預告片，一開始就是許光漢說著國語的內心獨白，開啟了一幕幕頗有「情書」味道的清新、文藝風格影像，應該能讓喜愛「想見你」的觀眾，再次被吸引。