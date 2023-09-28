首度嘗試歌仔戲扮相 邵雨薇登台美翻

邵雨薇在「火星上的維納斯」中輕鬆駕馭各種造型。(圖：CJ ENM HK提供)

邵雨薇在CJ ENM HK愛情科幻影集「火星 上的維納斯」中展現百變女神的形象，穿上歌仔戲服，還因科學工作披上實驗室白袍，又為了見到心目中偶像穿上女僕裝當派對打工仔，在平行宇宙裡成為首席造型師，這是喜愛時尚 的她現實中也想嘗試的工作。

邵雨薇在劇中為了不讓母親林利霏的歌仔劇團開天窗，化身為歌仔戲小旦，代姊出征登上歌仔戲野台，她和林利霏都穿上歌仔戲服並化上歌仔戲妝容，這是邵雨薇首次嘗試歌仔戲扮相，化上濃妝和戴上厚重頭飾，登台亮相美翻。

劇中在後台上妝時，邵雨薇認為化淡妝較好看，飾演母親的林利霏忍不住唸她：「（歌仔戲）傳統就是傳統，就像女孩要有女孩的樣子，男生才會喜歡妳！」怪女兒念物理系，「整天跑在男生後面追。」但邵雨薇有骨氣的回應：「總有一天，我會讓那些男生追在我後面跑。」現實中的邵雨薇認為：「沒有一定要誰追誰，只要有勇氣就去追求。」

「火」劇帶有不少科幻成分，由於劇中的火星上只有男性，因此發展出先進基因技術，依賴基因工程生產複製人，談到若有機會保留自己的基因給下一代，邵雨薇表示：「如果說從身上選一個不錯的優點，我覺得應該是毅力。」

曹佑寧則希望留下「眼睛」的基因，難說：「因為我到目前為止還沒有近視過。」曹佑寧表示如果穿越到只有男性的宇宙，肯定會很好奇：「還有感情世界嗎？有沒有男神或審美觀念？」但他一定會想辦法回到原來生活，「不然一切都很陌生，什麼都做不了。」