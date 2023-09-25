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結婚5年終辦婚禮 張震嶽席開90桌宴客

記者黃保慧​​／綜合報導​
張震嶽補辦婚禮。（取材自Instagram）
張震嶽補辦婚禮。（取材自Instagram）

台灣歌手張震嶽2018年和小涵登記結婚，同年9月迎來兒子「小谷沐」，遲遲未補辦婚宴的兩人，日前終於在台北席開90桌宴客，本色音樂的藝人皆到場，包含頑童MJ116還有呆寶靜也特地從大陸飛回台灣參加，現場相當熱鬧。

張震嶽和老婆交往逾7年，2018年結婚生下一子，他曾透露過年不斷被長輩「提醒」，為不讓長輩操煩會舉辦婚禮，當時喊話，到時包遊覽車讓雙方長輩從部落到現場，從早到晚狂歡，婚宴後還要舉辦After Party，直說：「直接辦場大的！」

果不其然，當天席開90桌，不少圈內藝人好友都到場、熱狗、蘇慧倫、A-Lin等皆現身，本色音樂也表示，因為是私人聚會，來的都是親人跟好朋友，所以其他內容就不方便透露。不過從友人的社群發文可見，張震嶽戴著黑框眼鏡，一身黑西裝，牽著老婆踏上婚宴舞台上，老婆的好身材也盡現。

張震嶽先前接受訪問時透露自己屬於話不多的父親，透露偶爾會疊字裝可愛一下，笑說「只會說喝neinei ，其他都正常講 。」

張震嶽計畫再生一個女兒湊個好字，直說：「下一個生女生的話，就完整了。」

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