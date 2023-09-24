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台女星簡廷芮補辦婚禮 高顏值伴娘是「許光漢前女友」

記者陳慧貞／即時報導
簡廷芮（右）與老公賴冠儒互動甜蜜。(記者王聰賢／攝影)
簡廷芮（右）與老公賴冠儒互動甜蜜。(記者王聰賢／攝影)

台灣女星簡廷芮2020年與製造業小開老公賴冠儒結婚，3年內拚生1女1子，受疫情影響，婚禮只能一延再延，直到24日終於補辦婚禮，在進行證婚儀式時，原本不愛哭的她，沒想到講到第二句就爆哭，回想2人自交往到結婚生下兒女，一路以來老公對自己的體貼、耐心便激動落淚，而新郎也不忘放閃，表示當時腦袋一片空白，不記得自己講了什麼，「因為眼裡只有她！」甜蜜幸福羨煞眾人。

因電影「我的少女時代」中的校花陶敏敏一角走紅，簡廷芮擁有「最美校花」稱號，婚禮現場席開30桌，演藝圈親朋好友齊聚，昔日合作夥伴宋芸樺、李玉璽、大鶴、大文、鄭茵聲、許展榮、張立東、導演陳玉珊獻祝福，卻獨缺王大陸，簡廷芮解釋：「他記錯時間啦，以為是晚宴，結果發現是吃中午，他班機趕不上。」

親姊妹簡婕(左)、簡廷倪(右)擔任簡廷芮的伴娘。(記者王聰賢／攝影)
親姊妹簡婕(左)、簡廷倪(右)擔任簡廷芮的伴娘。(記者王聰賢／攝影)

簡廷芮的姊姊簡婕、妹妹簡廷倪擔任伴娘，高顏值、校花等級的三姐妹同框瞬間成焦點，其中大姊簡婕過去曾和許光漢有過一段情，被問身為大姊何時好事近？她秒回：「應該妹妹（簡廷倪）比較有可能」。

婚禮上眾星雲集，郭書瑤爆料曾和簡廷芮一起到韓國旅行，對方竟隨身攜帶象徵男友的公仔，走到哪拍到哪，直呼：「雙魚座很浪漫，做出我這輩子都不會做的小事情。」連晨翔以伴郎身份出席，他是新郎國中同學、一起長大的好哥兒們，也是促成這段良緣的媒人，祝福小倆口：「永浴愛河」，王子、毛弟連兩天跑婚禮，兄弟倆苦嘆：「最近荷包大失血，得努力工作賺錢了。」

簡廷芮（中）與「我的少女時代」劇中演員好友合影。(記者王聰賢／攝影)
簡廷芮（中）與「我的少女時代」劇中演員好友合影。(記者王聰賢／攝影)

而因結婚、懷孕生子，暫別演藝圈3年的簡廷芮今年宣告復出螢光幕，目前除了育兒外，也積極健身，身高163公分的她，懷孕時期體重曾達64公斤，如今靠規律運動，目前已降至46公斤，披上浪漫婚紗，纖細腰身宛如少女，一點也不像二寶媽，她表示原本對婚禮懷有浪漫想像，計畫讓兒子、女兒當花童乘坐小汽車進場，沒想到小孩在婚禮前一刻大崩潰，臨時改由其他小朋友上陣，她跟老公笑說：「這場婚禮最錯誤的決定就是安排自己的小孩當花童。」但也為婚禮留下難忘記憶。

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