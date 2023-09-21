趙又廷洩心境「希望女兒長得像高圓圓」 遺憾表情網笑翻

趙又廷與高圓圓育有4歲女兒。（中新社）

趙又廷 2014年與中國演員高圓圓 結婚，婚後育有一女。不過夫妻倆頗為低調，甚少在社群網站分享私下家庭生活，近來趙又廷上節目時意外透露女兒的長相，意外引發網友熱議。

趙又廷近來參加中國節目「中餐廳」，節目中與黃曉明 、賈靜雯聊起孩子。黃曉明好奇問賈靜雯的三個孩子個性，賈靜雯則透露孩子們的個性完全不一樣，「我兩個小的長得像我，性格像爸爸；長得像爸爸的，性格像我」黃曉明則說小海綿雖然長得像他，但性格像媽媽 Angelababy。

趙又廷聽完則相當好奇問：「兒子一般不是都會像媽媽嗎？那我女兒為什麼那麼像我」，賈靜雯則附和說：「對，你女兒百分之99.999像你」趙又廷則無奈表示：「我多麼希望她像她媽」。黃曉明趕緊出面安撫回說：「基因不一樣，但她有可能長著長著就像她媽媽，小朋友會變的」。

節目畫面一曝光，引來許多中國網友熱議，「趙又廷希望女兒長得像媽媽」更登上微博熱搜前三名。網友們紛紛表示，「高圓圓這麼優質的基因，沒像她確實可惜」、「高圓圓不是說過嗎，女兒像紮辮子的趙又廷，哈哈哈」、「黃曉明的意思是Angelababy很皮？」、「趙又廷的表情太逗，就是好遺憾好遺憾的感覺」、「生個兒子就像圓圓了」、「誰不希望自己的女兒像高圓圓阿」。 趙又廷無奈透露很希望女兒長得像高圓圓。（取材自微博）

來源：芒果TV熱播綜藝