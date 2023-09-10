王力宏台北開唱 一開口就泛淚

王力宏在台北小巨蛋開唱，喊話重新開始。（記者李政龍／攝影）

王力宏 經歷離婚風暴，日前暫時放下和前妻李靚蕾 撕扯的你來我往，重新做回優雅的音樂才子，回到台北開唱，面對人氣考驗，緊張顯而易見，見到台下滿滿觀眾，一開口就眼泛淚光。

他哽咽自剖心境：「最近發生的事你們比我知道得更多，我做過什麼也是看新聞才知道，我會為了我愛的音樂，愛我的人繼續奮鬥，哪怕一個人，我們重新開始吧！」

四年前他在台北小巨蛋開唱，李靚蕾全程台下相伴，兩人在萬名觀眾前甜蜜親吻，這回他五度攻蛋卻已物是人非。主辦單位寬魚國際老闆邱瓈寬透露：「我太佩服他了，他經歷太多事情，我是他的話真的壓力會大到很想死。」

外界多認為王力宏很堅強，據悉他彩排時唱到「落葉歸根」便忍不住哽咽。他開場清唱「你不在」，感性說：「走著走著，有些人卻不在了，但是你們都在，台北你們好嗎？終於回到家了，台北是我所有的夢開始的地方，也是我出道的地方。」隨後以鋼琴自彈自唱「不要害怕」，特別加一段「祈禱文」：「當你跌到谷底，有人背叛你的時候、當你面對謊言，指指點點的時候，當你被潑髒水的時候，當你沒有工作被遺棄的時候。」台下歌迷大喊「我們守護你」，還有不少人舉著燈牌為他加油打氣。

王力宏開唱前一向有噤聲的習慣，邱瓈寬笑說：「但每次跟他開會他在都鬼吼鬼叫！」當天王力宏家人都到場，爸媽受訪未正面回答問題，僅說「謝謝」、「一切順利」。經紀人透露他上一輪巡演都吃水煮雞胸肉和花椰菜，這一次沒這麼嚴格，不過體脂率還是維持在12，且開唱前8塊腹肌都練出來了。