當「最美副總統」？林志玲笑稱：恐成粉紅芭比樂園

林志玲出席珠寶展，表示自己對政治沒興趣。（記者沈昱嘉／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘 宣布參選2024總統大選，副手人選備受討論，日前傳出郭台銘的副手3條件是「高知名度、熱心慈善公益、女性」，平時熱心公益的林志玲 ，馬上被粉絲點名，被指有望成為「最美副總統」？雖然她火速透過經紀人回應否認，仍引起熱議。

「噓！星聞」報導，被點名當郭董副手的傳聞，此前林志玲經紀人就表示，林志玲對政治不甚了解，只希望大家健康、社會平和、世界和平、天天快樂，更直言「如果真的是姐姐～那就會變成barbie land了」。

出席活動時林志玲再被問及「barbie land」（芭比 樂園）一說，她甜笑回應：「如果真的是我，真的會是barbie land，會希望大家都穿粉紅色、戴珍珠那樣。還是希望大家工作順利、熱情工作與生活。」

而林志玲日前出席珠寶活動，被問到此事，她表示自己離政治很遙遠，「我的心願很小，就是日子健康快樂、世界和平，如果是我真的是芭比世界，希望大家工作順利，熱情工作、熱情生活」，重申並無從政意願。

至於早前外界解讀為她將全面息影，她進一步解釋：「今天現場很多人都是從我剛出道，陪伴我一路成長，我也給出百分百的自己，每個階段有不同的選擇，現在如果有需要我出現的地方，能夠帶給大家一絲絲溫暖，像是公益，我隨時都會在」，對於之後工作規畫顯然相當有彈性。