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懷孕卻與家人疏離 Selina爆哭：明明住同棟樓 卻沒聯絡

記者李姿瑩／綜合報導
Selina和任容萱久違享受姊妹時光。(圖：TVBS提供)
Selina和任容萱久違享受姊妹時光。(圖：TVBS提供)

Selina任家萱受邀到「光開門就很忙了」，體驗妹妹任容萱為她準備的星空電影院林心如、楊謹華、陳意涵、郭雪芙、章廣辰、陳昊森接下這次任務，大夥一起慶祝「小腰果（任家萱的寶寶）」的到來。

這趟旅行由任容萱規劃，她剪輯了過去幾年Selina帶全家人去威尼斯、羅馬等地玩的畫面，搭配感性文字告白：「謝謝妳的愛與付出，這可能是最後一次只屬於我們姊妹倆的小旅行，因為新的小生命腰果要到來啦！從妳宣布的那一刻開始，我們一家人被妳的喜悅與生命緩緩融化，只是我們步調走得比較慢，請原諒我們還來不及跟上你超前的步伐，但妳要相信我們是最有愛的一家人….。」

Selina看了影片當場痛哭，邊哭邊說她原本迫不及待與家人分享懷孕喜悅，以為大家會很開心聽到這份驚喜，沒想到他們卻是驚嚇比較多，「當下內心有點難過，那陣子還與家人產生疏離感，明明住同棟樓，卻都沒什麼聯絡，直到有次與妹妹電話談心後，才了解他們是擔心大過喜悅。」

談起妹妹為她準備的台東驚喜之旅，Selina非常感動，「再也壓抑不住自己的情緒，放聲嚎啕大哭，哭到隔天眼睛還有點睜不開」。這趟台東旅程，Selina與任家萱久違地一起洗澡、睡前聊天，重溫姊妹時光。

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