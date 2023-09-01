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Selina生了？Ella五度翻桌：不要再問了

記者梅衍儂／綜合報導
Ella出席保健品代言活動，聊到Selina懷孕近況差點招架不住。(記者梅衍儂／攝影)
Ella出席保健品代言活動，聊到Selina懷孕近況差點招架不住。(記者梅衍儂／攝影)

Selina預產期逼近，好姐妹Ella出席電商代言活動透露前一天才和Selina、Hebe聚餐，被問到Selina是不是已經誕下兒子「小腰果」，Ella左閃右躲不願正面回答，更是五度「翻桌」怒喊：「不要再問了！」

Ella擔任膠原蛋白商品代言人，表示希望自己外貌和心理都能保持彈性；問到Selina生產一事，她語帶曖昧說：「就讓我保留一下。」莫非已經順利目睹接生過程？她說：「沒有啦，順其自然，如果有機會遇得到、親眼目睹搖滾區當然好，但這是沒辦法預測的，我也很想遇到。」

Ella如此回應，更引發好奇，被問到難不成三人聚會就是在月子中心、有沒有幫Selina挑滿月的雞腿油飯？她招架不住，佯裝發怒說：「為什麼她兒子油飯要我挑啦！沒有啦！」數度起身想翻桌，還一度關上記者的電腦，惹得現場爆笑聲不斷。

Ella表示會送成長椅給Selina，「勁寶也用很久，是非常實用的禮物，我也想送地墊，反正我是過來人，會準備得很齊全。」透露有跟Selina分享有時間休息就多休息，「因為小孩生出來是沒辦法退貨的。」

問到9月11日S.H.E出道22周年會有什麼慶祝活動，Ella又語帶玄機說：「只能說可能會有驚喜…嗎？也許要認真聽聽看喔！」

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