演「劉伯溫」太經典 張復建憶被追問大樂透號碼

73歲張復建演戲深植人心，曾被「神機妙算劉伯溫」觀眾追問樂透號碼。(圖：果陀劇場提供)

資深演員張復建演出果陀劇場 「解憂雜貨店」，劇中扮演雜貨店老爺爺，該劇改編自東野圭吾暢銷同名小說，自2020年首演以來好評不斷，今年再度加演，他也一路陪著觀眾邁入第四年的演出。

今年73歲的張復建分享，每天仍會早起練功舒活筋骨和散步，加上飲食控制，才讓自己保持在可以一直拍戲的狀態。

張復建近期在馬祖拍戲，並往來台北同時排練「解憂雜貨店」。「解憂雜貨店」中的「楊爺爺」角色深植觀眾人心，現實生活中，張復建經常碰到晚輩來請益排憂解惑，也有觀眾反饋被劇中某句台詞擊中而有共鳴，甚至拯救原本的生活。

張復建笑說，當年演出代表作「神機妙算劉伯溫」時，「我只要走到彩券行，就真的會有觀眾認真地問我能不能提供一些大樂透號碼的提示，好像我真的算得出來一樣似的！」

至於自己是否有類似的煩惱，張復建說，到了這把年紀，生活越簡單越好，「生活簡單了，自然就不會有太多煩惱，煩惱往往都是自找的。」

「解憂雜貨店」當時在疫情 期間首演，幸運地實際演出時未受到影響，張復建覺得這是一齣被老天爺眷顧的戲，今年加演也是疫情趨緩解封後的首次加演，他不忘喊話：「人生難免面臨煩惱與困難，在這齣劇中可以看見每個角色對於困境的疑惑及化解，如果你也有憂慮，不妨進來劇場觀看，也許觀賞完就有力量面對眼前的難關了。」