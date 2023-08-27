和家馨兒獲獎 揭官三代背景 「以後想當陽光男模」

和家馨（左）長時間照顧兩個兒子，其中老大何柏廷（右）很有才華。（圖：和家馨提供）

台灣女星和家馨兒子「星二代」何柏廷參加「祖父母節」傳愛徵文活動，獲得佳作獎，因此意外揭開他原來還是「官三代」背景。何柏廷說，只想做自己，希望未來能成為陽光型的模特兒。

台北市松山區公所、松山社區大學主辦的「祖父母節—戀戀祖孫情，唸唸憶難忘」傳愛徵文活動，何柏廷投稿參加徵選。雖然僅些微之差，未能贏得前3名，仍然因為文稿和91歲外祖父之間的祖孫互動情深，令人感動而榮獲金句徵文競賽佳作獎。

何柏廷說明得獎背景時，意外揭開他的外祖父和國柄曾任高雄市新聞處副處長多年，輔佐歷任市長包括吳敦義 等多人，竟是實實在在的「官三代」。

何柏廷說，不管是「星二代」或是「官三代」，他最想做的是創造屬於自己的一代。他表示，未來想朝模特兒界和影視圈同步發展，希望為自己打造出健康的模持兒形象。

他的藝人老爸何豪傑以及老媽和家馨對於兒子何柏廷的未來規畫十分支持。何柏廷除了留長髮改造型，暑假都在勤練健身 和學衝浪，為自己增添陽光味。何柏廷是去年選出的城市先生，城市形象大使選拔的創辦人張如君以及選拔大會會長張綉菊26日也都出席了頒獎典禮。