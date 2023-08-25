安以軒參賽「乘風2024」復出？名單瘋傳還有謝金燕、IU

安以軒(右)並未在澳門苦等老公陳榮煉出獄。（取材自臉書）

台灣藝人安以軒的澳門 CEO老公陳榮煉涉嫌洗錢，一審遭判14年有期徒刑，而安以軒神隱一年半，上個月也被拍到低調現身台北街頭，與友人聚會、採買。陳榮煉出事以來，安以軒就多次被爆復出，但都是過去的工作照被挖出，而微博 近日瘋傳「乘風2024」名單，其中就赫見安以軒，不過狀態為「邀約中」，並未確定。

「乘風破浪的姐姐」第四季「乘風2023」有Ella、賈靜雯、蔡少芬、張嘉倪、劉雅瑟、陳意涵、A-Lin、徐懷鈺、秋瓷炫等人參賽，都是中港台三地知名女星，話題不斷。第五季「乘風2024」名單在微博上瘋傳，名單上有安以軒之外，台灣女星還有謝金燕、郭靜、梁又琳以及有一陣子未發片的台語歌手卓依婷；此外，最受網友討論的是名單上有韓星李知恩（IU）；因婚內出軌淡出演藝圈的金馬影后李小璐也在名單上。

對於名單上有許多「自帶話題」的女星，雖目前還不知是否屬實，但網友已搬好板凳準備「吃瓜」，形容：「有點意思。」、「挺好的，會支持喔。」、「不錯，很好玩，太調皮了。」但也有網友認為最終可湊成機率不高。