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安以軒參賽「乘風2024」復出？名單瘋傳還有謝金燕、IU

記者杜沛學／台北即時報導
安以軒(右)並未在澳門苦等老公陳榮煉出獄。（取材自臉書）
安以軒(右)並未在澳門苦等老公陳榮煉出獄。（取材自臉書）

台灣藝人安以軒的澳門CEO老公陳榮煉涉嫌洗錢，一審遭判14年有期徒刑，而安以軒神隱一年半，上個月也被拍到低調現身台北街頭，與友人聚會、採買。陳榮煉出事以來，安以軒就多次被爆復出，但都是過去的工作照被挖出，而微博近日瘋傳「乘風2024」名單，其中就赫見安以軒，不過狀態為「邀約中」，並未確定。

「乘風破浪的姐姐」第四季「乘風2023」有Ella、賈靜雯、蔡少芬、張嘉倪、劉雅瑟、陳意涵、A-Lin、徐懷鈺、秋瓷炫等人參賽，都是中港台三地知名女星，話題不斷。第五季「乘風2024」名單在微博上瘋傳，名單上有安以軒之外，台灣女星還有謝金燕、郭靜、梁又琳以及有一陣子未發片的台語歌手卓依婷；此外，最受網友討論的是名單上有韓星李知恩（IU）；因婚內出軌淡出演藝圈的金馬影后李小璐也在名單上。

對於名單上有許多「自帶話題」的女星，雖目前還不知是否屬實，但網友已搬好板凳準備「吃瓜」，形容：「有點意思。」、「挺好的，會支持喔。」、「不錯，很好玩，太調皮了。」但也有網友認為最終可湊成機率不高。

陳榮煉的判決中涉1項黑社會罪、24項賭底面、7項詐騙、1項電投等罪名。陳榮煉名下的德晉公司存在65萬多條賭博記錄，有3409條與「賭底面」有關，不正當利益逾港幣15億（約1.9億美元）。而安以軒雖嫁到澳門後淡出演藝圈，專心帶孩子，但她娘家本就家境優渥，不在澳門苦等老公，選擇回台並不讓人意外，是否真的會從「乘風2024」復出也備受矚目。

微博上瘋傳「乘風2024」名單。（取材自臉書）
微博上瘋傳「乘風2024」名單。（取材自臉書）
安以軒娘家本就條件不錯，過去不避諱炫富。（取材自臉書）
安以軒娘家本就條件不錯，過去不避諱炫富。（取材自臉書）

澳門 微博 詐騙

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