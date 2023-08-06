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泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營「水深火熱」

田馥甄4度攻蛋 唱了5首歌就落淚

記者梅衍儂／綜合報導
田馥甄演唱會。(記者李政龍／攝影)
田馥甄演唱會。(記者李政龍／攝影)

「終於，一一相遇了！」田馥甄去年在高雄開唱因地震被迫取消最後2場，她心中一直有遺憾。「田馥甄一一巡迴演唱會」近日在台北小巨蛋重起爐灶，4度攻蛋的她一席「網羅眾生先知白袍裝」開場，白紗帳襯托得她仙氣飄飄。

不過女神一秒破功，她享受著歌迷尖叫聲，邊笑說：「確定這是一一相遇的聲音，不是小巨蛋蚊子的聲音，所以我就放心地把我的蚊帳給脫下。」

她唱著「一一」在高達9公尺的四大「1111」移動神柱氣勢開場，加上這次的2周共5場，田馥甄巡迴3年總算湊滿呼應主題的11場演唱會，她直呼「超級幸福」，才唱了5首歌，就忍不住在「懸日」一曲感動落淚。

有了上次天災經驗，她決定豁出去，祭出5大驚喜，包括新歌首唱曝光、驚喜嘉賓助陣、全新服裝造型、彩蛋精選歌曲、舞台翻新打造，總預算斥資高達破億，她笑說：「我當沒有明天在唱！」這回返場共有5.5萬名樂迷朝聖，票房粗估1.54億元。

過往演唱會幾乎沒有邀請嘉賓，這次台北5場，她顛覆習慣，首場邀來金曲歌后魏如萱，2人飆唱「底里歇斯」，讓全場沉浸搖滾世界，接著再合唱魏的經典歌曲「你是不會當樹嗎」進入迷幻國度。

魏如萱（左）擔任田馥甄演唱會嘉賓。(記者李政龍／攝影)
魏如萱（左）擔任田馥甄演唱會嘉賓。(記者李政龍／攝影)

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