田馥甄4度攻蛋 唱了5首歌就落淚

田馥甄演唱會。(記者李政龍／攝影)

「終於，一一相遇了！」田馥甄去年在高雄開唱因地震 被迫取消最後2場，她心中一直有遺憾。「田馥甄一一巡迴演唱會」近日在台北小巨蛋重起爐灶，4度攻蛋的她一席「網羅眾生先知白袍裝」開場，白紗帳襯托得她仙氣飄飄。

不過女神一秒破功，她享受著歌迷尖叫聲，邊笑說：「確定這是一一相遇的聲音，不是小巨蛋蚊子的聲音，所以我就放心地把我的蚊帳給脫下。」

她唱著「一一」在高達9公尺的四大「1111」移動神柱氣勢開場，加上這次的2周共5場，田馥甄巡迴3年總算湊滿呼應主題的11場演唱會，她直呼「超級幸福」，才唱了5首歌，就忍不住在「懸日」一曲感動落淚。

有了上次天災經驗，她決定豁出去，祭出5大驚喜，包括新歌首唱曝光、驚喜嘉賓助陣、全新服裝造型、彩蛋精選歌曲、舞台翻新打造，總預算 斥資高達破億，她笑說：「我當沒有明天在唱！」這回返場共有5.5萬名樂迷朝聖，票房粗估1.54億元。