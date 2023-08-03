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電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

台本土劇女神出全裸寫真「辣個男人」先看

記者楊起鳳／即時報導
陳子玄全裸寫真集將於8月4日上線。圖／尖端集團提供
陳子玄全裸寫真集將於8月4日上線。圖／尖端集團提供

演出過「世間情」、「甘味人生」、「一家人」等劇的本土劇女神陳子玄，32歲終於圓夢拍了第一本全裸電子寫真書，她接受本報專訪時笑稱，此舉是想開也是想不開，為的是給人生留下一個紀錄，和出版社見面時，對方還告知「寫真集都是18歲到24歲的女生拍的」，讓她自嘲是老少女出寫真。

陳子玄身材傲人，首度挑戰出版全裸寫真集。圖／三立提供
陳子玄身材傲人，首度挑戰出版全裸寫真集。圖／三立提供

陳子玄過去拍本土劇就曾以比基尼泳裝亮相，當時被鄉民譽為本土劇女神，讚她身材超好，而陳子玄確實也是奶膨腰細，這次尺度大到背部全裸，她笑說拍攝時第三點用肉色膠帶貼住，上圍貼胸貼，原以為萬無一失，結果拍攝過程人來瘋拍得太開心，結果拍到穿幫，還好都是女性工作人員，現場立即刪除毛片。但她也透露，「我後來發現還是會有穿幫照，有一張透過鏡子會呈現，可能仔細找就會發現。」

她的電子寫真書預計明天（4日）上市，她說第一個想給爸爸欣賞，因為她17歲就跟爸爸說過想拍寫真集，結果被罵是「肖仔」，覺得爸爸看了可能會昏倒。會給前夫陳麒凱（本名陳建隆）看嗎?她大叫：「應該不會啦，他現在有女朋友，給他看很奇怪，會被趕出去。」

陳子玄身材姣好，挑戰出版數位全裸寫真集。圖／尖端集團提供
陳子玄身材姣好，挑戰出版數位全裸寫真集。圖／尖端集團提供

女神級的陳子玄豐滿上圍曲線呼之欲出，雖然對外號稱F，實際只有32C，她笑說自己以前很不滿意，因為剛出道時在電玩節目待過，曾被當時經紀人嫌棄是平胸，還被要求去隆乳，「我真的想過啊，後來被找去拍戲就不了了之了。」不過現在懂得如何「喬」位置，加上勤於健身，對自己的身材很滿意。

陳子玄的寫真這次總共拍了8套，有內衣、泳衣和泡泡浴等，公司建議她，慶功宴時可以穿薄紗辦簽名會，她大笑：「所以大家要趕快買啊，我就會照做。」拍攝寫真集前，出版公司給她看了很多日本女星及啦啦隊的寫真集，她笑說自己身材「沒有輸」，唯一差別的是年紀，會選擇過了30歲才出寫真，也是想藉此告訴所有女生，「不管幾歲都要好好的愛自己，把身材練好。」

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