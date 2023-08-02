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最後一次唱京劇？朱陸豪跑5家醫院救聲帶

記者陳慧貞╱綜合報導
朱陸豪致力傳統戲曲傳承，也不忘休養生息。(取材自臉書)
朱陸豪致力傳統戲曲傳承，也不忘休養生息。(取材自臉書)

由「台灣美猴王」、京劇大師朱陸豪率領眾多傳承演員共同演出的「真劇場親子／京劇經典折子戲」，本周末、周日登上舞台。從陸光劇校畢業，從事傳統戲曲表演超過半世紀，朱陸豪坦言這次將演出的經典劇「烏盆記」是相隔30年的演出，「但可能也是我有生之年最後一次唱了。」

69歲朱陸豪前陣子健康亮紅燈，他透露，或許是新冠肺炎的後遺症，今年5月突然感覺喉嚨不適、丹田無力，「連一段都唱不上去，一唱嗓音就分叉，我非常擔心」。害怕影響演出，他一連跑了三家中醫、兩家耳鼻喉科，後來在郎祖筠介紹的一家診所就診，判斷是這些年來他演出使用過度而導致「急性聲帶炎」，經過一番診治，病況才好轉。

朱陸豪感嘆自己「年紀大了」，健康狀況大不如前，日前他眼睛微血管破裂，還因耳後突冒黑痣做切片檢查，幸好都無大礙，但身體的不適也令他深刻體悟：「是該交棒了。」

傳統戲曲的傳承使命不會停，但也會適當休養生息，擔心外界誤會，他趕緊說：「但我還沒有要退休喔，接下來到明年，還有很多場舞台劇演出。」

「真劇場在親子」搬演六齣精彩折子戲，朱陸豪早在一年前即針對演出學生們規畫劇目，其中「烏盆記」由他與陳清河、謝冠生主演，師兄弟三人默契絕佳，朱陸豪笑言：「我們的默契只要一個眼神就夠了，爐火純青。」三人同台合作向來叫座，他也計畫把經典戲曲錄製成影片，繼續傳承下去。

朱陸豪(左)率徒弟秦朗演出京劇「英雄義」。(取材自臉書)
朱陸豪(左)率徒弟秦朗演出京劇「英雄義」。(取材自臉書)

戲曲 劇場 親子

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