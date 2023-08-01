傳家暴 林志玲高EQ回只抱抱

林志玲與AKIRA婚後幸福。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

林志玲 和放浪兄弟成員AKIRA結婚四年，育有一子，感情依舊甜蜜，7月30日還被目擊在法國凡爾賽宮手牽手約會，妙的是，感情如此甜蜜，有心人士仍在微博 屢傳林志玲慘遭家暴 ，內容極其聳動，從3月至今仍不罷休，對此林志玲也難得回應，高EQ笑說：「沒有家暴，只有抱抱。」

陸媒從3月就開始不斷流傳「林志玲遭家暴」的消息，還有婚變的傳言，林志玲一直以來都不回應。

微博當時瘋傳一張林志玲住院照，並聲稱AKIRA打爛她的鼻子，照片中，只見一位神似林志玲的女性躺在病床上，但鼻青臉腫的模樣根本看不清長相。而內文也指出林志玲被家暴多次，但她仍選擇隱忍，更不敢向任何人提及此事，甚至指該消息是台灣媒體爆的料，一度掀起不小討論度。

林志玲近日透過經紀人表示：「希望大家不要再為一看就很假的不實網路謠言操心和傳播了，也提醒不要亂配其他人的圖片喔。謝謝大家關心，姐姐、姐夫都很好，結婚就是雙方都要努力經營婚姻保持幸福。姐姐本來不太看新聞的，剛剛才聽說最近延燒的新聞，姐姐笑說沒有家暴，只有抱抱，也希望自己傳遞給大家的是正能量；至少會永遠這樣努力著。更希望大家都要把自己的生活過好，快樂每一天噢。」