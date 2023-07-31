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連背影都美… 林志玲牽手AKIRA 法國甜蜜約會

娛樂新聞組／綜合報導
有網友曝光在法國偶遇志玲姐姐的畫面。（取材自微博）
有網友曝光在法國偶遇志玲姐姐的畫面。（取材自微博）

48歲的林志玲和AKIRA結婚4年，育有1子，婚後慢慢消失在螢光幕前，此前受訪時也曾透露將淡出演藝圈，生活重心將專注在家庭，坦言目前沒有新的工作計畫。日前有網友在凡爾賽宮直擊林志玲與AKIRA牽手約會畫面，畫面一出引發熱議。

有網友在小紅書爆料，表示在凡爾賽宮疑似看到志玲姊姊的身影，仔細一看女方身旁的高大男子也與AKIRA樣貌相似。照片中，爆料網友躲遠遠地拍攝，只見林志玲與AKIRA走在凡爾賽宮附近，四下無人的狀況下，兩人仍舊牽手甜蜜漫步，畫面一出也再次打破婚變傳聞。

照片曝光後，引來大批網友留言：「是志玲姐姐，老公好認」、「真的不知道網上那些人怎麼造謠的」、「祝福志玲姐姐，一定很幸福」、「真好，希望他們幸福」、「甜耶！連背影都很美」、「兩人在一起的氛圍很甜蜜」，還有網友逗趣討論起AKIRA的髮型：「那顆油頭，化成灰我都認識，還以為是上電視需要，結果是日常造型」。

此外，甚至還有網友大讚志玲姐姐私下打扮相當樸素，「志玲姐姐相較其他明星在奢侈品方面真的還挺樸素的」、「miumiu的，約十年前的爆款」，甚至還有網友爆料林志玲當天揹的包包已經是10多年前的款式。

有網友曝光在法國偶遇志玲姐姐的畫面。 （圖：志玲姐姐基金會提供）
有網友曝光在法國偶遇志玲姐姐的畫面。 （圖：志玲姐姐基金會提供）

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