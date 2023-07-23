BBC大幅報導台演藝圈MeToo 網罵：丟臉丟到海外

NONO、陳建州和炎亞綸（圖）因捲入#MeToo事件，登上國際媒體版面。（本報資料照片）

台灣演藝圈#MeToo風波延燒，核彈級現象引發英國廣播公司（BBC）關注，對NONO、炎亞綸 、陳建州 等人的新聞進行報導，也採訪了被NONO染指的受害人小紅老師。

BBC試圖從台灣這波#MeToo運動，觀察娛樂及電影產業如何受到衝擊。雖然#MeToo在各國都不是個案，但仍有很多網友認為，這些涉案人害台灣丟臉丟到海外。

BBC的報導從金馬導演游智煒的事件寫起，他遭女演員W指控性侵，加上性騷擾 的受害者，超過20人遭他狼吻。W女星接受BBC訪問，沉痛自述：「我一直把這個記憶壓著。」不過游智煒透過電子信箱回覆BBC，喊冤W女星指控不實，「嚴重損害他的名譽」。

NONO、陳建州（圖）和炎亞綸因捲入#MeToo事件，登上國際媒體版面。（取材自臉書）

受到戲劇「人選之人—造浪者」的影響，台灣的#MeToo風潮從政界吹到演藝圈，而且受害者都是在台灣人偏好使用的臉書上發難。然而敢露臉或具名指控的受害者不多，小紅老師接棒女模Amber指控NONO，最後甚至開記者會、公開提告，小紅老師對BBC說出內心的煎熬，也說明在娛樂圈中要鼓起勇氣發聲很困難，因為「會怕加害者報復」。

BBC也詳述了炎亞綸和耀樂的感情糾紛，以及大牙如何揭發陳建州的過程。但NONO、炎亞綸和陳建州等人並未回覆BBC的求證詢問。

BBC還採訪了台灣現代婦女基金會，引用其數據做為報導資料，同時也提到「台灣是東亞性別意識最開明、進步之地」，但要受害者挺身而出仍非易事，目前幾位爆料人都被質疑另有所圖，所以W女星只敢匿名受訪，還有更多受害者至今不敢發聲，因此有婦女運動者認為「這一切只是個開始」。