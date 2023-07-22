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懶讀黃子佼萬字文 吳宗憲酸他「爛東西」

記者李姿瑩／綜合報導
黃子佼跟吳宗憲之間，有多年的瑜亮情結。（本報資料照片）
黃子佼跟吳宗憲之間，有多年的瑜亮情結。（本報資料照片）

吳宗憲和Lulu、陳漢典歡慶「綜藝大熱門」開播10周年，對於黃子佼日前寫下的萬字文，吳宗憲沒空詳讀，依舊對其態度不以為然，直呼自己忙著做生意，處理工作都已經來不及。

吳宗憲不滿黃子佼之前毀滅式爆料提到他，指他身邊女伴不停換人，再次說明自己交女友都是真心誠意，以生兒育女為目標，暗酸「我高道德標準不是他們爛東西了解」。

吳宗憲說，自己難過的是，幾十年的朋友竟然這樣誤會他。「我從來沒有解釋，我這樣硬扛下來，交往一個女友考慮未來，最後他X的，分開又不是我的錯，在這之前我都沒講過你的不對耶！」

他自認分手不曾出過惡言，這才是男子漢的作為，而非分手後回頭幹譙，這又在影射黃子佼爆料時去砍小S

先前他堅持提告，如今黃子佼撰文示弱，吳宗憲認為無所謂道不道歉，提告事宜就交給律師處理，他負責把勝訴的賠償金捐做公益，「包括館長，謝謝88萬5200元」。

比起黃子佼，吳宗憲更心疼孟耿如，感嘆：「他老婆比較辛苦，這邊祝福更多包容跟寬容，以前我沒資格講這些話，記者修理我的時候哪有手軟？那麼多寫我未婚生子。」

一旁的Lulu身為黃子佼的的子弟兵，站在吳宗憲旁邊立場分外尷尬。她坦言有被新聞嚇到，心情不捨也不忍。最近她有關心黃子佼狀況，盡量給予關心跟支持。同時她也聯絡了孟耿如，想了解是否需要幫助。目前她所能做的就是祝福，沒有特別專程上門探望，只希望這場風波中每一個人都能過得圓滿。

吳宗憲(右起)、帶著Lulu、陳漢典一起做「綜藝大熱門」，衝破10年成了長壽節目...
吳宗憲(右起)、帶著Lulu、陳漢典一起做「綜藝大熱門」，衝破10年成了長壽節目。（圖：三立提供）

黃子佼 小S

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