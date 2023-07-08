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張惠妹新加坡開唱 清唱李玟招牌歌…台上台下哭成一團

娛樂新聞組／即時報導
張惠妹在新加坡開唱，清唱了李玟的歌，讓全場歌迷淚目。(圖：聲動娛樂提供)
張惠妹在新加坡開唱，清唱了李玟的歌，讓全場歌迷淚目。(圖：聲動娛樂提供)

樂壇天后李玟離世，令歌迷難以接受，海內外藝人紛紛發文悼念。同為天后的張惠妹，近日在新加坡舉辦世界巡演，特地清唱「我依然是你的情人」獻給李玟，讓台上台下哭成一團。

李玟離世之際，張惠妹在新加坡開唱，心情大受影響，她日前在舞台上唱到一半，突然說，「接下來這首歌，我要唱給一個人聽。」接著深深吸了一口氣，清唱了一段約55秒的「我依然是你的情人」。

來源：噓新聞

該首歌正是李玟出道首張專輯的主打歌，她演唱時想起昔日點滴，忍不住眼眶含淚，拭去淚水後對全場感性地說：「我們都要好好的，好嗎？」隨後她帶來「掉了」、「身後」，這段曲序安排堪稱催淚核彈，不只台下痛哭，她每每也都唱到哽咽，只能邊唱邊擦掉淚水。

阿妹和李玟年紀相仿，算是同時期的歌手，兩人關係非常好，2017年李玟在活動上曾向坐在台下的張惠妹喊話，「阿妹你要做我的演唱會嘉賓哦！我們是認識很多年的朋友，希望之後在演唱會上能有特別的合作演出！」張惠妹還熱情回送飛吻。

此外，連日來，網上緬懷李玟的新聞、短片等不斷。但日前，有網友發現中國某珠寶品牌正在撤下建築外牆李玟代言的巨幅海報。

該品牌回應媒體採訪時表示，現在不方便再用李玟的形象進行任何商業推廣，這是為了尊重李玟本人及她的家人。

對此，網友紛紛大讚，「有良心的品牌，不吃人血饅頭」、「尊重藝人家人意願，挺好」，還有網友補充稱，該品牌老闆是李玟粉絲，10年間只有李玟一位代言人，且在其人生低谷時也沒有中斷合作，有情有義，並非人走茶涼。

同為天后級的李玟(左)和張惠妹是多年好友。(取材自微博)
同為天后級的李玟(左)和張惠妹是多年好友。(取材自微博)

李玟 新加坡 核彈

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