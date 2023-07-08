范瑋琪挺夫捲性騷風波 演唱會喊卡 損失逾32萬美元

范瑋琪復出開唱，卻遭老公新聞波及，演唱會喊卡了。（圖：寬宏藝術提供）

陳建州（黑人）被周宜霈（大牙）、郭源元、妖嬌控訴性騷擾 ，老婆范瑋琪 （范范）在社群發文力挺，未料被揪出疑點重重，意外捲進此場紛爭。而她原定9月8日在北流舉辦「我們之間的事」演唱會，復出再度受挫，官方日前發布取消公告，場租、退票等相關費用估計損失超過新台幣千萬元（約逾32萬美元）。

范范三年前因為失言幾乎在演藝圈神隱，期間至台師大進修，完成國際時尚高階管理碩士在職專班學業，去年在CORNER MAX舉辦兩場專場秒殺完售，可惜「我們之間的事」演唱會開賣後門票未售罄，在黑人捲入性騷案前約賣8成（全場3100個位子）。演唱會原先規定購票三天內才能退票，考量取消成本過於龐大，外界猜測范范可以延期或是硬唱。

但因風波持續延燒，且已進入司法階段，范范所屬公司黑天使 、寬宏藝術日前同步宣布停辦，寬宏藝術發文：「因主辦單位『黑天使製作有限公司』決定停辦。在此謹向所有支持范瑋琪的粉絲朋友們致歉，造成不便之處，敬請原諒！願大家健康、平安。」退票收件日於10日起至31日止，詳情請洽寬宏藝術。

此外寬宏藝術表示尊重藝人與經紀公司的決定，會全力處理後續退票相關事宜。