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李靚蕾不忍了「沒拿一毛錢」 反咬王力宏房子沒過戶

記者林士傑／即時報導
王力宏、李靚蕾。（取材自微博）
王力宏、李靚蕾。（取材自微博）

王力宏李靚蕾在美國紐約法院判決獲准離婚，看似落幕，然而雙方在台灣仍有官司，稍早王力宏透過律師證實離婚，並透露李靚蕾分得龐大財產，甚至還索討逾千萬美元。對此，李靚蕾的律師陳建州也發聲明，鄭重澄清沒拿王力宏半毛錢。

陳建州律師表示如果連司法的事實都能夠捏造，世界上就沒有正義可言了，「由於李靚蕾小姐至始至終都主動放棄爭取任何屬於王先生之財產，所以李小姐並沒有，因為離婚而取得王先生任何一毛錢的財產（就連王先生於2021年12月20日左思右想的道歉文當中，所稱「你們住的房子我會過戶到你名下」，那棟房子，現今也依然在王先生的名下，並沒有過戶給李小姐）。」

李靚蕾律師陳建州回覆：

「對於王先生連訴訟的事實和法律的判決都能顛倒是非黑白，做出這麼荒唐的莫須有的指控，實在感到不可思議。如果連司法的事實都能夠捏造，世界上就沒有正義可言了。

1.首先，王力宏先生和李靚蕾小姐是合意協議離婚，雙方於2019年簽署離婚協議後，共同提交美國法院，近日獲得美國法院准許。

2.美國法院判決，王力宏先生作為過錯方，必須賠償承擔李靚蕾小姐因為他的過錯而產生的律師費用，這是法院白紙黑字，寫明的事實，無庸置疑，不容任意扭曲。

3.由於李靚蕾小姐至始至終都主動放棄爭取任何屬於王先生之財產，所以李小姐並沒有，因為離婚而取得王先生任何一毛錢的財產（就連王先生於2021年12月20日左思右想的道歉文當中，所稱「你們住的房子我會過戶到你名下」，那棟房子，現今也依然在王先生的名下，並沒有過戶給李小姐）。

4.李靚蕾小姐也從來沒有「於美國訴訟中另外要求逾千萬美金鉅額」的主張。「本件審理時間不斷延長」的真實原因，是因為王力宏先生於2022年7月6日美國官司敗訴後，於2022年8月5日向美國法院提起了上訴，並於2022年8月31日向美國法院提起了不願依照協議支付家人扶養費內容之聲請。

王力宏先生方才在聲明當中，公然說謊，扭曲事實的行徑，已經觸法。過錯方竟然還可以這麼囂張的公然造謠，捏造事實欺壓受害者，天理不容。」

李靚蕾 王力宏 陳建州

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