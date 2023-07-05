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王力宏離婚獲准 李靚蕾否認拿龐大財產：分文未取

記者林士傑／綜合報導
王力宏(右)跟李靚蕾仍要打離婚官司。（本報資料照片）
王力宏(右)跟李靚蕾仍要打離婚官司。（本報資料照片）

王力宏李靚蕾傳出在美國紐約法庭離婚獲准，而王力宏作為原告，必須負擔李靚蕾的訴訟費用，稍早李靚蕾的律師陳建州駁斥消息，稱王力宏是因作為過錯方而必須賠償李靚蕾的訴訟律師費；王力宏的律師葉偉立則強調法院並無認定王力宏有任何過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准。

律師葉偉立表示王力宏很感謝美國法院成全，終於結束與李靚蕾的婚姻紛擾，另提到李靚蕾已經依離婚協議書取得龐大財產，卻又在訴訟過程另外要求逾千萬美元（逾3億台幣），但請求遭到紐約法院駁回。

聲明提到：「紐約法院在判決中也明白表示，李小姐另行在台灣提起訴訟、且故意將兩人婚姻問題公開訴諸媒體，亦是駁回其請求之原因。對此，李靚蕾的律師陳建州也發聲明，鄭重澄清沒拿王力宏半毛錢。

此外，據「鏡周刊」報導，王力宏作為原告，必須負擔李靚蕾的訴訟費用，粗估破百萬台幣（逾3.2萬美元）。

據報導，另外上月底王力宏、李靚蕾現身新北市新店家事法庭，默契一致選擇黑白配造型，庭訊結束離開時被問到「是否已有共識」，王力宏只回「謝謝」便上車，李靜蕾則保持沉默，但表情可看出仍有怒氣。

王力宏 李靚蕾 陳建州

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