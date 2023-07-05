王力宏「感謝成全」認了離婚 揭李靚蕾奪龐大財產

王力宏(右)、李靚蕾再度互槓。（本報資料照片）

王力宏 、李靚蕾 傳出在紐約法庭離婚獲准，而王力宏作為原告，必須負擔李靚蕾的訴訟費用，稍早李靚蕾的律師陳建州 駁斥消息，稱王力宏是因作為過錯方而必須賠償李靚蕾的訴訟律師費；王力宏的律師葉偉立則強調法院並無認定王力宏有任何過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准。

律師葉偉立表示王力宏很感謝美國法院成全，終於結束與李靚蕾的婚姻紛擾，另提到李靚蕾已經依離婚協議書取得龐大財產，卻又在訴訟過程另外要求逾千萬美元，但請求遭到紐約法院駁回，聲明提到：「紐約法院在判決中也明白表示，李小姐另行在台灣提起訴訟、且故意將兩人婚姻問題公開訴諸媒體，亦是駁回其請求之原因。另關於家人的費用，紐約法院判決指出，由台灣法院作最終決定。」

王力宏律師葉偉立聲明：

「很遺憾有人一直將過錯全部推給他方。王力宏先生在紐約法院提起離婚獲准，法院並無認定王力宏先生在離婚事由上有任何過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准，王力宏非常感謝美國法院成全，終於結束與李小姐在婚姻上的紛擾。

反倒是，李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產，後續又於美國訴訟中另外要求逾千萬美金的鉅額主張，導致本件審理時間不斷拖長，惟其請求均遭紐約法院駁回。紐約法院在判決中也明白表示，李小姐另行在台灣提起訴訟、且故意將兩人婚姻問題公開訴諸媒體，亦是駁回其請求之原因。

另關於家人的費用，紐約法院判決指出，由台灣法院作最終決定。」