金曲頒獎高EQ救場一夕暴紅 陳建瑋背景超狂

陳建瑋擁有兩座金曲台語歌王。（本報資料照片）

艾怡良在第34屆金曲獎烏龍頒獎成為當晚最尷尬場面，但苦主陳建瑋高EQ救場，為頒獎人艾怡良解圍，「我今天變頒獎人了，謝謝大家」，獲網友頒發「年度金曲風度獎」，更讓他兩屆金曲台語歌王、林俊傑「江南」編曲人的超強背景曝光。

陳建瑋因高EQ反應一夕暴紅，昔日經歷令人好奇，唱作俱佳的他產量驚人，且具備製作才華，包含王中平、林俊傑、徐懷鈺、楊培安、劉德華等人的專輯都能見到他的作品。

43歲的他當年北上發展，後來簽進唱片公司，原定2005年跟邱澤 、蔡政勳組成男子團體出道，一段時間後公司另有考量喊卡、團體解散。他三年後跟昔日戰友之一蔡政勳、任中強創立「任督二脈音樂工作室」，2010年又成立小宇宙音樂工作室專職編曲。

他熬了三年後以首張台語專輯「三十岀頭」正式出道，初登場就擊敗眾多強敵，拿下第25屆金曲獎最佳台語男歌手、專輯兩大獎，顯見其堅強實力；後他再以「古倫美亞」專輯抱回第27屆金曲獎最佳台語男歌手、專輯兩獎，達成兩張專輯全壘打的傑出紀錄。

網友表示：「我想陳建瑋不僅贏得掌聲與尊敬，更讓人想聽他創作的音樂。我從現在開始支持他的創作音樂」、「這一戰，讓我認識了辣個男子，這臨場反應不容易」、「我覺得也不能全怪艾怡良，她也有問人，沒有馬上講，陳建瑋也很有風範，臨場反應很好，自己化解主持人的尷尬，也讓很多人都認識他」、「陳建瑋真的好機智好有風度，贏得日後的人氣」、「推薦大家去聽聽他的歌，都很讚」。