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中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

女網友多次控性侵 汪建民報案「不再忍了 」

記者葉君遠／綜合報導
汪建民晚間9點半到大安分局報案，手上拿的是報案三聯單。（記者葉君遠／攝影）
汪建民晚間9點半到大安分局報案，手上拿的是報案三聯單。（記者葉君遠／攝影）

汪建民遭網友在Dcard發文指控性侵，他否認此事，並誠意找受害人出面大家對質，但女方不願出面，並再連續發文，他直奔大安分局報案，汪建民說：「暱名攻擊，我們之間完全對不上話，但妳的發言對我影響很大，提告不是逼妳，或壓迫妳，只是請妳出來把話說清楚，如果是我的責任，我會負，但我記憶中真的沒這件事。」

女網友今年3月發過一次文，昨晚再度發文，汪建民接受本報專訪，並無高姿態，只希望女方出來，大家把話說清楚。這期間，許多人質疑她既然描述自己第一次受辱，為何汪第2次找她到汽車旅館，雖說藉口向她道歉，她卻願意前往？汪說，「如果要跟人道歉，不是應該往餐廳或是公開場合？我若真像她說的那樣，車上對她動手，再找她去汽車旅館道歉，再性侵她，這不是很不合理嗎？」

汪建民本想備案，但警方表示沒有備案，只有報案，於是他果斷決定報案提告，經過1小時筆錄後拿到三聯單，警方表示，會將單子送交電信警察，由該單位找出女子，針對她在Dcard發文一事做出釐清。記者在過程中再三詢問汪建民到底有沒有這個人，否則為何她三番兩次發文，內容寫得鉅細靡遺，沒來由的動機太過奇怪，他說，「我一直在回想，沒有這個人，這件事，但真的沒有，所以我也想知道原因。」

他說，女子從3月開始發文，到這次以#MeToo名義再掀波濤，整件事導向未審先判，「我不會說我坦蕩，但如果有，我一定承認，何況她寫的內容裡，我已觸及法律了，這事，不能私下發文攻擊就算了。」

汪建民今年55歲了，但他說自己記憶不至於忘記一切。（記者葉君遠／攝影）
汪建民今年55歲了，但他說自己記憶不至於忘記一切。（記者葉君遠／攝影）

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