神隱1周 黃子佼臉書突開啟…低調洩心境

黃子佼（左）爆出性騷事件，老婆孟耿如（右）最是無辜。（取材自微博）

黃子佼 日前被爆料性騷擾 往事後，大暴走扯出演藝圈一堆「祕辛」，隨後傳出情緒崩潰自殘送醫，他的臉書 帳號無預警關閉。事隔一周，他的臉書突然開啟。

黃子佼月中在臉書直播坦承性騷擾一事，隨後兩個臉書帳號便無預警關閉。事隔一個多禮拜，他的臉書日前無預警開啟，但大頭照則是顯示空白，動態內容也只開放好友能觀看。

TVBS新聞網報導，黃子佼已低調回覆好友訊息，內容中寫下：「謝謝，讓你失望了」。

黃子佼因為陷入性騷擾風波，手邊節目能否繼續陷入未知數。日前傳出他復工時間點曝光，「大老闆聯盟」還是留下他的主持棒，預計7月中開始錄影，代表他如果身心狀態恢復，屆時將重回工作崗位。

黃子佼被控性騷擾後，老婆孟耿如最是無辜，對一切都不知情，還要面對後續處理，甚至推掉產後復出新戲拍攝。閨密楊晴日前出席TVBS「加油喜事」殺青宴，被問到孟耿如近況，嘆：「因為很愛她這個朋友，所以一定會心疼。」

楊晴表示，朋友們都有傳簡訊關心孟耿如，「告訴她我們都在，加油。」但孟耿如沒有回訊，「她應該也不知道該怎麼回。」但朋友們只是想表達會一直支持、關心她，就沒有更進一步打擾。

此外，劉爾金出席大愛新戲「搜尋者」首映，提起昔日合作夥伴黃子佼捲入性騷風波，他感嘆直言：「真的很訝異，完全沒想到，希望佼佼好好保重，活著就有希望。」劉爾金表示，30年前他和黃子佼、卜學亮、宋少卿組為「帥哥綜藝團」，他說：「那時我們合作了很長的時間，過程也很愉快」，在他眼中，黃子佼是個很細心、會提攜後進的人，後來隨著發展路線不同，這些年來彼此少了聯繫，但在臉書還是好友，碰到對方生日、活動，都會互相留言按讚。