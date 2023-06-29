「戲曲王子」涉性騷 唐美雲急換角撇清關係

唐美雲為歌仔戲「臥龍：永遠的彼日」彩排。（圖：國家兩廳院提供）

唐美雲歌仔戲團新劇「臥龍：永遠的彼日」將登場，日前因有「戲曲 王子」之稱的演員李文勳被爆涉性騷事件，唐美雲火速做出換角動作，日前該劇進行彩排，被問當時聽到演員出事的心情，失眠 多日的她坦言，因為當下要處理的事情太多，只能趕快做出處理。

李文勳過去與唐美雲歌仔戲劇團合作多次，原本在「臥龍：永遠的彼日」也演出一角，未料在公演之前，他被爆曾以「指導」知名，留宿學生過夜，還在半夜脫學生褲子強行猥褻，此事爆發後，唐美雲歌仔戲劇團除了做出回應：「這些指控與劇團演出無關，是屬於演員個人範疇」，也明快做出「換角」動作，她坦言當時聽到有演員在多年前捲入性騷擾 事件時，心情很複雜，當下因為要處理的事情太多，只一心想著緊急做危機處理，尤其新劇演出在即，劇團幾乎總動員擬聲明稿，詢問換角事宜，「就是要讓大家努力的歌仔戲，能繼續下去。」

唐美雲表示，這一次臨時換角，感謝同為國光劇團的鄒慈愛出演，雖然練習時間緊迫，但鄒慈愛非常認真、投入。而鄒慈愛臨時救火，她表示接演角色「姜維」，在京劇裡是大花臉，沒想到在「臥龍」劇中造型卻非常帥氣，尤其劇中許多催淚橋段，她光看其他演員排戲，就哭得唏哩嘩啦，直呼相當動人。