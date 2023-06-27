網紅曝遭性騷過程將出面 廖峻兒子：將是對簿公堂證據

網紅音樂家李伊妍曾發文自曝差點被性侵。(取材自臉書)

台灣資深演員廖峻遭網紅音樂家李伊妍影射性侵 未遂，對方否認發文中的對象是廖峻，但廖峻為自證清白，到警局報案準備提告，而李伊妍先是向廖峻道歉，如今又接受媒體訪問，自述被廖峻性侵過程，今天還準備出面開記者會說明。對此，廖峻的兒子廖錦德說：「她說的這一切也會變成證據，到時候大家對簿公堂。」

李伊妍接受「三立新聞網」訪問，描述自己被廖峻性侵過程，她不否認廖峻曾借她錢、助她度過難關，第一次見面時也介紹她給戲劇製作人認識，還說要教她表演；但後來變調，第二次見面約她到公園上下其手，還親她的臉；第三次見面，廖峻更將她反鎖在小房間，從胸部一路摸到下體，她崩潰大哭，廖峻也沒停手，還露出生殖器，要求她撫摸、口交，她哭喊拒絕，廖峻則惱羞成怒，表示不會再幫她。

廖峻剛開刀，還在醫院休養中。(取材自臉書)

李伊妍發文後，廖錦德向廖峻求證，PO出父子對話否認，李伊妍受到網友攻擊，也刪文、關臉書 ，廖峻之前在警局前受訪，也出示與李伊妍訊息，李伊妍說自己影射的對象另有其人。

對於李伊妍再度發文指控，廖錦德嘆：「她的說法前後反覆，我們沒什麼好回應的，之後大家上法庭講。」而廖峻剛開完刀，還在醫院休養、檢查中，廖錦德也發文向大家報平安，至於是否會告訴爸爸李伊妍的指控？他說：「不是很急的事情，再看看吧。」