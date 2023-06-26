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對炎亞綸第一印象 婁峻碩：他親切有禮

記者林士傑／綜合報導​
婁峻碩分享對炎亞綸的第一印象。（記者李政龍／攝影）
婁峻碩分享對炎亞綸的第一印象。（記者李政龍／攝影）

婁峻碩在「嗨！營業中2」節目擔任員工，店長炎亞綸近日捲入跟耀樂感情風暴，並被地檢署主動分案處理，他日前出席活動表示有在群組傳訊問候表達關心，炎亞綸可能較為忙碌，沒有回應。

群組氣氛會尷尬嗎？婁峻碩說大家依舊很認真工作，不會尷尬，並分享對炎亞綸的第一印象，「我還沒入行時在後台遇到他，他親切地對我點頭打招呼，真的很有禮貌。」就此也養成好習慣，對待大家都要有禮貌。

炎亞綸。(取材自Instagram)
炎亞綸。(取材自Instagram)

對於在節目中擔任店長要職的炎亞綸，未來是否會在節目中消失？婁峻碩直言：「我不是製作單位，沒有辦法回應（換角） 。」「嗨！營業中2」表定將播出14集，婁峻碩表示節目目前約錄製10集左右，更透露前幾天才跟製作單位開會，討論菜色，「節目很常輪班，而且我們不會事先知道流程」。還說事件現已進入司法程序，他認為先別打擾炎亞綸。

此外，炎亞綸跟網紅耀樂的性愛影片風暴持續延燒，日前傳出耀樂的媽媽報警控告炎亞綸三罪，並強調不是要討錢，而是希望看到炎亞綸遭到懲處。然而對於報警的媽媽，耀樂稍早更新IG限時動態「家裡並沒有任何人接受媒體採訪」，以14字打臉提告的媽媽。

耀樂辦完記者會後神隱，日前在IG限時動態發文說「今天已到案配合調查、靜待司法調查」，但未明說是為了炎亞綸和他的性愛影片，還是為了被網友指控的詐騙等其他事件。

炎亞綸 風暴 詐騙

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