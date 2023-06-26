培養強烈孤獨感 張鈞甯「查無此心」夜睡車上

張鈞甯(左)和陳為民出席台北電影節放映。（記者李政龍／攝影）

電影 「查無此心」在台北電影節入圍 12項居次，監製唐在揚、導演 曾英庭、主演張鈞甯、陳為民一起出席放映記者會。張鈞甯在片中飾演陳為民下屬，在去年金馬成了大遺珠，這次入圍北影女主角，在場的人都讚敬業，167公分的張鈞甯被導演要求再瘦一點，因此讓她在拍攝期瘦到人生巔峰43公斤。

張鈞甯這次身兼監製與演員，為角色不只剪俐落短髮，還順應劇情獨自開車到北海岸，睡在車上一晚，她回憶為了讓自己孤單感更重，期間也沒回家，自己住在外面，而她在片中還有激烈打戲，殺青完後隔7天才發現手掌很痛，檢查過後發現是骨裂，但她敬業表示：「打戲難免會有碰撞。」

而陳為民出道多年，不管是在綜藝節目還是戲劇、電影上都有許多令人深刻的表現，這次演出「查無此心」裡的警長，讓他首次入圍演技獎，對此，他坦言：「這麼多年在演藝圈，演邊邊角角的角色，我就是完成就回家，然後結束，不會有任何漣漪。」這次入圍同事傳給他訊息幾度還以為與自己無關，直到陸續有媒體聯繫，才確定此事。

至於最希望獲得哪個獎？監製唐在揚引用台北電影節主席易智言導演說的話，入圍和得獎不一樣，他表示希望可以全拿，也盼9月8日上映能票房大賣。

鏡週刊報導，張鈞甯戲中飾演與人保持疏離、睡在車上的女警，為此也真的體驗了睡在車上的滋味。「我覺得睡車上舒不舒服是一件事，但我個人是覺得心理上的感受比較恐怖。那天晚上開過去的時候，本來有一個很好的車位；但是在兜回來的時候，那車位就滿了，然後我就開始往遠處開，就越開越遠，開到了一個停車場附近。所以在那裡睡覺的時候，其實心理上會有很多的不安全感。」

張鈞甯解釋除了在停車場旁邊、燈光昏暗以外，她因不喜歡開冷氣，車窗留一條小縫，「所以就會一直聽到街道上很多聲音，感覺有點危險。」她說除了不太可能會碰到的事情之外，她都願意去體驗一下角色所經歷過的事情，因此才會想去車上過夜。