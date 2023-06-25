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吳姍儒遭諷假面 吳宗憲嗆黃子佼「編故事」

記者李姿瑩／綜合報導
吳宗憲不太開心吳姍儒被瞎爆料。（本報資料照片）
吳宗憲不太開心吳姍儒被瞎爆料。（本報資料照片）

黃子佼日前被爆料性騷擾往事，身心崩潰把演藝圈醜事全部公開。當中提到Sandy吳姍儒假面，雖然只有短短一句，卻被媒體翻出內幕，疑似是吳姍儒透過大鶴向許光漢示好碰壁。吳宗憲透露，女兒有看到新聞，但心情淡定，只反問：「這是什麼怪新聞啊？」

吳宗憲認為，整件事情根本就是假新聞，「黃子佼這是演藝圈裡面最喜歡散播這些東西的人啊……結果自己的頭腦承載了太多，自己的道德觀又有巨大的問題，直接就應驗了尼采的那一句話：上帝要毀滅一個人必先使他瘋狂……但是傳遞這一個假訊息出去的大鶴，那可就不能作壁上觀了……哇～～～這些人編故事、傳假訊息再惡意流傳，然後輾轉到了佼佼口中……我就跟你說家教這件事很重要啊。」

大鶴和吳姍儒方面也都已經否認有此一事，對於吳姍儒威脅大鶴不準把事情說出去，未來恐怕也只會變成綜藝搞笑哏，事實真相只有當事人才知道了。

另方面，黃子佼被性騷擾醜聞重創，手機通訊軟體上線時間停留在星期一下午，電話持續關機中。經紀人已先為他辭去「未來少女」主持棒，其他如「婚禮歌手3」、「佼心食堂」評估觀望，「大老闆聯盟」則是確定7月14日開棚。

「大老闆聯盟」原定黃子佼和丫頭詹子晴主持，製作單位表示：「黃子佼那邊表示會靜養一段時間，沒有替換主持人一事，一切先以黃子佼的健康為主，有異動會再討論。」黃子佼經紀人目前對此尚未做出回應。

黃子佼投下的震撼彈持續在演藝圈發酵，狗仔葛斯齊上節目爆料遇過大小S的藥頭，卻因為沒有拿出直接證據，導致現在可能挨告。繼大S經紀人發聲後，小S也火大了，姊妹倆措辭強烈要求律師蒐證並「盡快提告」。

黃子佼被爆還會靜養一段時間。（取材自微博）
黃子佼被爆還會靜養一段時間。（取材自微博）

黃子佼 性騷擾 小S

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